DHB-Pokal: Achtelfinal-Aus für Kiel und Flensburg von Johannes Freytag. NDR.de

Das Achtelfinale im DHB-Pokal ist mit zwei überraschenden Ergebnissen zu Ende gegangen. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf schafften den Überraschungs-Coup und warfen Titelverteidiger THW Kiel mit 24:22 (13:10) aus dem Wettbewerb. Eine Stunde später war auch das Aus des Vorjahresfinalisten SG Flensburg-Handewitt besiegelt. Die Schleswig-Holsteiner unterlagen in eigener Halle den Füchsen Berlin mit 26:29 (14:14).

0:8 - Kiel zehn Minuten im Tiefschlaf

Die "Recken" aus Hannover erwischten gegen Kiel einen Traumstart: Nach 52 Sekunden stand es schon 2:0, nach knapp sieben Minuten erhöhte Casper Mortensen auf 4:0. Die "Zebras" hingegen spielten nervös, leisteten sich Fehlpässe und -würfe, scheiterten aber auch mehrfach an TSV-Keeper Martin Ziemer. Als Fabian Böhm das 5:0 erzielte, nahm THW-Coach Alfred Gislason eine Auszeit und stellte Andreas Wolff ins Tor (8.). Doch seine Abwehr schlief weiter, binnen einer Minute fielen die Treffer, sechs, sieben und acht für Hannover (10./8:0). Erst danach gelang Niclas Ekberg der erste Kieler Treffer - bezeichnenderweise "nur" durch einen Siebenmeter (12.). Gislason reagierte erneut, stellte die Defensive auf 3-2-1 um. Mit dieser offensiven Deckung tat sich Hannover schwer, es lief nun besser für den THW, der auf 6:9 herankam (18.). Aber auch die Verteidigung der "Recken" erwies sich als Bollwerk, vor allem Ziemer hatte einen Sahnetag erwischt. Der 34-Jährige, der zwei Siebenmeter hielt, war der Garant dafür, dass die Gastgeber einen Drei-Tore-Vorsprung (13:10) in die Halbzeit retteten.

Offener Schlagabtausch in Hälfte zwei

Im zweiten Durchgang agierte Kiel wesentlich konzentrierter als noch zu Beginn der Partie - und weiter mit der offensiven 3-2-1-Deckung. THW-Keeper Wolff konnte mehrfach parieren, Lukas Nilsson brachte die Schleswig-Holsteiner auf ein Tor heran (36./13:12). Mehr noch: In Unterzahl gelang Nikola Bilyk sogar der Ausgleich (37./13:13). Kurz darauf erzielte Nilsson mit dem 15:14 die erste Führung für Kiel (41.), die Rune Dahmke bei einem Überzahlspiel sogar auf zwei Tore ausbauen konnte (43./17:15). Nun entwickelte sich ein echter Pokalkrimi: Hannover glich erneut aus (46./17:17), ging seinerseits in Führung (53./21:20), kassierte wieder einen Rückstand (54./21:22) und legte wieder vor (57./23:22). Als Kai Häfner eine Minute vor dem Ende traf, stand es fest: Kiel ist raus Hannover hatte den THW zum zweiten Mal in dieser Saison besiegt. Bester Werfer bei den "Recken" war Casper Mortensen mit zehn Toren. Für Kiel trafen Rune Dahmke und Niclas Ekberg jeweils fünfmal.

Pokalkrimi auch in Flensburg

Bei der Neuauflage des Achtelfinal-Duells aus dem Vorjahr (36:34 n.V. für Flensburg) gelang den Berlinern an der Förder die erfolgreiche Revance. Nach sechs Minuten ging das Team aus der Hauptstadt erstmals in Führung, die es sogar auf drei Treffer ausbaute (12./6:3). Auch ein Unterzahlspiel überstanden die Füchse, bei denen Silvio Heinevetter starke Paraden zeigte, schadlos. Aber die SG kämpfte sich zurück in die Partie und kam zum Ausgleich (16./7:7). Mit einem 14:14 ging es in die Halbzeitpause.

SG verspielt Vorsprung

Im zweiten Durchgang erwischten die Norddeutschen den besseren Start und setzten sich ein wenig ab (37./18:16). Der Vorsprung hatte auch nach 51 Minuten noch Bestand (23:21). Aber die Partie blieb eng und die Gäste aus Berlin warfen während einer Zeitstrafe für Henrik Toft Hansen drei Treffer und gingen ihrerseits in Führung (54./24:23). Fünf Minuten vor dem Ende verwarf Kentin Mahé einen Siebenmeter - der frühere Hamburger Hans Lindberg machte es auf der Gegenseite besser: 26:24 für Berlin (56.). Das war die Vorentscheidung, denn Bjarki Mar Elisson sorgte sogar für einen Drei-Tore-Vorsprung (59./29:26). Das frühe Aus für Flensburg, bei denen Lasse Svan mit acht Toren bester Werfer war, ist bemerkenswert: In den vergangenen sieben Jahren standen die Norddeutschen immer im Pokalfinale.

