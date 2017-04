Stand: 15.04.2017 13:01 Uhr

Derby: Braunschweig-Fans stürmen Stadion

Das als Hochrisikospiel eingestufte Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig hat begonnen. Und die Hoffnung, dass es rings um das Spiel friedlich bleibt, hat sich nicht ganz erfüllt: Rund eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff gab es Auseinandersetzungen zwischen Braunschweig-Anhängern und der Polizei. Fans verschafften sich unkontrolliert Zutritt zur HDI-Arena in Hannover, wie Polizeisprecher Thorsten Schiewe NDR.de bestätigte. Zahlen nannte er nicht, ein NDR Reporter schätzt aber, dass etwa 150 bis 200 Fans ins Stadion gelangen wollten. Zahlreiche wurden in Gewahrsam genommen. Die gesamte niedersächsische Bereitschaftspolizei steht für das Spiel bereit, auch Beamte der Bundespolizei sind im Einsatz.

Begleitung mit Wasserwerfer

Bereits viele Stunden vor Spielbeginn hatten Fans sich auf den Weg zum Stadion gemacht. Einen Marsch mit rund 800 Hannover-Anhängern aus dem Stadtteil Linden begleitete die Polizei mit einem Wasserwerfer. Einige hätten Rauchbomben und Böller gezündet, Verletzte habe es aber keine gegeben, so ein Polizeisprecher. Der von Eintracht Braunschweig organisierte Fan-Sonderzug wurde am Bahnhof Linden/Fischerhof von einer Reiterstaffel der Polizei in Empfang genommen.

Fan-Lager nicht aufeinander treffen lassen

Die Polizei hatte im Vorfeld mit insgesamt 1.500 gewaltbereiten Fans aus beiden Lagern gerechnet. In die Kategorie "gewaltsuchend" fallen 98 Hannoveraner und 41 Braunschweiger. Sie dürfen die Innenstadt vor dem Spiel nicht betreten, davon wurden sie vorab schriftlich informiert. Ziel der Polizei ist es, die Fan-Lager nicht aufeinander treffen zu lassen.

Im Stadion: Pufferblöcke und Alkoholverbot

Im Stadion bleiben ganze Blöcke zwischen den Braunschweig- und Hannover-Anhängern frei - als Pufferzonen. Statt 49.000 Zuschauer passen deshalb nur rund 43.000 in die Arena. Nach Angaben des Stadionsprechers hat man sich außerdem entschieden, im Stadion keinen Alkohol auszuschenken. Nach dem Anschlag auf den BVB-Spielerbus in Dortmund gibt es auch in Hannover verstärkte Sicherheitskontrollen: So dürfen Rucksäcke und große Taschen nicht mitgenommen werden. Um Pyrotechnik aufzuspüren, setzt die Polizei Sprengstoffhunde ein. Beim Abschlusstraining von Eintracht Braunschweig hatte ein heimischer Fan gestern einen Feuerwerkskörper gezündet. Mittelfeldspieler Julius Biada musste das Training daraufhin abbrechen.

Kritik am Termin des Derbys

Vorab hatten 96-Trainer André Breitenreiter und Sportchef Horst Heldt an die Fans appelliert, friedlich zu bleiben. Ihr größter Wunsch sei es, dass sich die Mannschaften nur auf dem Platz sportlich bekämpfen. Kritik am Spieltermin gab es von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die DFL habe sich mit dem Derby-Termin am Ostersonnabend über die Bedenken der Sicherheitskräfte hinweggesetzt, so Weil. Diese hatten die DFL vorab gebeten, das Derby nicht über die Feiertage stattfinden zu lassen.

