SV Meppen vor dem Ziel seiner Sehnsucht

Im Bauch des Stadions vom SV Meppen scheint die Zeit ein wenig stehengeblieben zu sein. Hier erinnern die Umkleideräume noch immer an das elfjährige Intermezzo der Emsländer im Bundesliga-Unterhaus von 1987 bis 1998. Die Kabinen hätten noch "Zweitliga-Flair aus den 80er Jahren", verriet Coach Christian Neidhart im Gespräch mit dem NDR Sportclub: "Da sind noch Kacheln an der Wand, die sind sehr interessant." Viel mehr als die stummen Zeugen aus Keramik sowie Erinnerungen in Ton und Bild sind dem SVM aus der erfolgreichsten Zeit seiner Vereinshistorie nicht geblieben. Seit nun knapp zwei Dekaden kämpfen die Niedersachsen darum, auf die überregionale Fußball-Landkarte zurückzukehren.

Hohe Hürde Waldhof Mannheim

Dafür haben sie zeitweise viel mehr Geld in die Hand genommen, als auf ihrem "Festgeldkonto" war: 2001 musste Insolvenz beantragt werden. Der langsamen finanziellen Konsolidierung folgte peu à peu auch ein sportlicher Aufwärtstrend. Mit der Meisterschaft in der Regionalliga Nord und den damit verbundenen Drittliga-Aufstiegsspielen bietet sich für Meppen nun die lang herbeigesehnte Gelegenheit, in den bezahlten Fußball zurückzukehren. Allerdings ist dem SVM in Waldhof Mannheim, dem Zweiten der Südwest-Staffel, einer der schwerst möglichen Gegner zugelost worden. Im Hinspiel am Sonntag (14.30 Uhr, live im NDR Fernsehen und hier bei NDR.de) wird das Stadion der Baden-Württemberger mit über 25.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Voll-Profitum vor der Saison abgeschafft

Dass sich Meppen in dieser Serie überhaupt die Gelegenheit zum Aufstieg bieten würde, erschien im vergangenen Sommer eher unwahrscheinlich. Denn der Viertligist setzte bei den Gehältern den Rotstift an. Das Voll-Profitum der vorangegangenen Jahre war nicht mehr gewollt. "75 Prozent der Spieler arbeiten bei uns. Wir haben trotzdem eine tolle Mannschaft hingekriegt, die im Moment begeistert. Vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg", sagte Trainer Neidhart.

Leugers: Früher Champions League, nun Amateurfußball

Trotz des neuen Konzepts tummeln sich in seinem Kader einige hochinteressante Akteure. Da wäre an erster Stelle Thilo Leugers. Der aus Lingen stammende Mittelfeldmann sammelte im Trikot von Twente Enschede bereits Champions-League-Erfahrung. Der ganz große Durchbruch blieb dem 26-Jährigen allerdings verwehrt, sodass er sich im vergangenen Sommer entschied, vom spanischen Drittligisten Atlético Baleares in seine emsländische Heimat zurückzuwechseln. Auch die Innenverteidiger Marcel Gebers (früher unter anderem Holstein Kiel, FSV Zwickau) und Jovan Vidovic (einst Hansa Rostock) oder Angreifer Francky Sembolo (Bielefeld, Osnabrück) haben lange höherklassig gespielt.

Sembolo soll verletzten Torjäger Girth ersetzen

Auf Letzterem ruhen nun ganz besonders die Hoffnungen, da Top-Torjäger Benjamin Girth (20 Saisontreffer) mit einem Mittelfußbruch ausfällt. "Wir gehen mit breiter Brust in die Relegation. Wir wollen das gut machen - und wir sind ja auch eine gute Mannschaft, clever und sehr aggressiv. Wir wollen vorne unsere Torchancen nutzen und hinten die Null zu halten. Wenn das klappt, dann spielen wir nächste Saison in der Dritten Liga", sagte Sembolo im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der 31-Jährige war Ende Januar vom Berliner AK zu den Emsländern gewechselt. Ihn mit Vorlagen füttern soll in Rechtsaußen Mirco Born ein Mann, der unabhängig vom Ausgang der Relegation aufsteigt: Zweitligist SV Sandhausen hat den 22-Jährigen verpflichtet. Auch Keeper Benjamin Gommert (zum VfB Lübeck) sowie Linksverteidiger und Cluburgestein Sebastian Schepers (Blau-Weiß Papenburg) stehen vor ihren letzten beiden Einsätzen für den SVM.

"Wir werden alles raushauen, was möglich ist"

Mit einem Aufstieg würden sie laut Neidhart nicht nur Meppen in einen Freudenrausch versetzen. "Die Region hofft, dass wir das in diesem Jahr schaffen, dass wir wieder Profifußball nach Meppen kriegen. Die Leute haben Sehnsucht danach", sagte der 48-Jährige dem Sportclub und versprach zugleich: "Wir werden alles dafür raushauen, was möglich ist, um die Leute im Emsland wieder stolz zu machen." Und sollte dies gelingen, gibt es ja vielleicht nicht nur eine große "Sause", sondern auch neue Kacheln für die renovierungsbedürftigen Kabinen...

