Stand: 29.05.2017 11:27 Uhr

Meppen fiebert dem "Endspiel" entgegen

Zwischen dem 24. Mai 1987 und dem 24. Juni 1987 rieben sich die Fußballfachleute in Deutschland die Augen: Der SV Meppen hatte sich überraschend als Meister der Oberliga Nord für die Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga qualifiziert und stieg souverän mit acht ungeschlagenen Partien ins Fußball-Unterhaus auf. Nicht einmal der Berliner Ex-Bundesligist Hertha BSC konnte die "Dorfkicker" (19 Spieler im Kader stammten aus der Region) stoppen. Fast auf den Tag genau 30 Jahre später stehen die Meppener vor der Rückkehr in den Profifußball: Nach dem 0:0 bei Waldhof Mannheim im Hinspiel um den Drittliga-Aufstieg reicht am Mittwoch (19 Uhr, live im webexklusiven Livestream bei NDR.de) im eigenen Stadion ein Sieg.

Neidhart: "Jetzt haben wir unser Finale zu Hause"

Videos 02:37 min Meppen trotzt Mannheim ein 0:0 ab Sportclub Der SV Meppen hat sich im ersten Aufstiegsduell zur Dritten Liga eine gute Ausgangsposition verschafft. Bei Waldhof Mannheim holten sich die Emsländer ein 0:0. Video (02:37 min)

Gegen den Traditionsclub aus der Kurpfalz, der einst sieben Jahre in der Bundesliga zu Hause war, spielt Meppen mal wieder die gewohnte Rolle des Außenseiters - und überrascht erneut: "Wir haben gezeigt, dass wir in so einem Spiel bestehen können. Jetzt haben wir unser Finale zu Hause", erklärte SVM-Trainer Christian Neidhart nach der Partie. Im Interview mit dem NDR Fernsehen konnte er sich einen kleinen Seitenhieb gegen den Favoriten nicht verkneifen: "Wenn man zuvor die Töne aus Mannheim gehört hat, dass sie uns überrennen..." Torwart Benjamin Gommert, der mit zahlreichen Paraden das 0:0 festhielt, schickte den Waldhof-Spielern noch eine Warnung hinterher: "Die können sich warm einpacken für das Rückspiel."

Kapitän Wagner gesperrt

Beim möglichen finalen Schritt zur Dritten Liga wird neben dem langzeitverletzten Toptorjäger Benjamin Girth (20 Saisontreffer) auch Kapitän Martin Wagner nicht dabei sein. Der Mittelfeldspieler sah in Mannheim nach zwei überflüssigen Fouls binnen weniger Sekunden die Gelb-Rote Karte und ist gesperrt. Das wird die SVM-Fans unter den 13.815 Zuschauern im ausverkauften Meppener Stadion nicht davon abhalten, fest an den Aufstieg zu glauben. Es wäre ein ähnlicher Coup wie vor 30 Jahren - auch wenn nicht mehr ganz so viele Spieler wie damals aus der Region stammen: In Thilo Leugers, Mirco Born, Jens Robben und Janik Jesgarzewski standen aber immerhin vier gebürtige Emsländer im Hinspiel auf dem Platz.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 31.05.2017 | 19:00 Uhr