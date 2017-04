Stand: 03.04.2017 19:42 Uhr

FC Schönberg verlässt die Regionalliga

Der FC Schönberg 95 wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Fußball-Regionalliga spielen. Das gab die Vereinsführung am Montagabend bekannt. "Wir haben vor zwei Jahren das Abenteuer Regionalliga angenommen und in den vergangenen zwei Spielzeiten versucht, mit Halb-Profitum und Vertragsamateuren im 'Profi-Wettbewerb' Regionalliga zu bestehen. Jetzt mussten wir aber die Entscheidung treffen, dass dies aus wirtschaftlicher Sicht langfristig in unserer Region nicht möglich ist und es daher wenig Sinn macht, überregional weiterzuspielen", teilte der Clubvorstand auf der Vereins-Homepage mit.

Neustart in der Verbandsliga?

Der Hauptsponsor Palmberg hatte erst kürzlich offiziell bekannt gegeben, dass er kein Geld mehr für die erste Mannschaft zur Verfügung stellen werde. Fehlende Einnahmen und zu geringe Zuschauerresonanz haben den Verein letztlich zum Rückzug bewogen. Zwei Jahre spielte der FC Schönberg in der Regionalliga und hatte sportlich gute Aussichten auf den Klassenerhalt. Einen Neustart beim FC Schönberg 95 könnte es nun zwei Klassen tiefer in der Verbandsliga geben.

Hoffnung für TSG Neustrelitz

Da neben Schönberg auch die Zweitvertretung von RB Leipzig keine Lizenz für die kommenden Regionalliga-Saison beantragt hat, kann sich das abgeschlagene Schlusslicht TSG Neustrelitz nun berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Regionalliga-Nordost machen.

