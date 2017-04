Stand: 16.04.2017 15:52 Uhr

Osnabrück macht sich das Leben unnötig schwer

Der VfL Osnabrück hat zum Abschluss des 33. Drittliga-Spieltags den möglichen Sprung auf Rang fünf verpasst. Beim abstiegsbedrohten FSV Frankfurt holten die Niedersachsen nur einen Punkt: Der eingewechselte Addy-Waku Menga glich 15 Minuten vor dem Ende mit seinem ersten Saisontreffer noch zum 1:1 (0:0)-Endstand aus. Für die Mannschaft von Trainer Joe Enochs war es bereits das dritte Spiel in Folge ohne Sieg; zuletzt hatte es gegen die SG Sonnenhof Großaspach (0:1) und den Halleschen FC (1:2) zwei Niederlagen gegeben. Dennoch dürfen die Lila-Weißen weiter auf den Aufstieg in die Zweite Liga hoffen: Der Rückstand auf Tabellenplatz zwei beträgt fünf Spieltage vor dem Saisonende nur vier Punkte.

VfL müht sich vor der Pause vergeblich

33.Spieltag, 16.04.2017 14:00 Uhr

FSV Frankfurt

FSV Frankfurt 1:1



VfL Osnabrück Tore: 1:0 Kader (53.) 1:1 Menga (76.)

FSV Frankfurt: Pellowski - Schachten, Schorch, S. Barry, Corbin-Ong - Streker, Burdenski (73. S. Schäfer) - B.B. Bahn (80. Morabit), Y. Stark, Graudenz - Kader (85. Ornatelli)

VfL Osnabrück: Gersbeck - K. Engel, Appiah, Willers, Dercho - Sangare (69. Menga), Groß, Syhre (58. Arslan), Reimerink (69. Renneke) - Heider, Wriedt

Zuschauer: 2872



Weitere Daten zum Spiel

Die beim Spiel gegen Halle noch gesperrt fehlenden VfL-Akteure Tobias Willers und Alexander Dercho waren in Frankfurt wieder von Beginn an dabei - und vor allem der Einsatz von Dercho machte sich bezahlt. Die Gäste aus Niedersachsen waren von Beginn an das spielbestimmende Team, allerdings taten sie sich schwer, am FSV-Strafraum in gute Abschlusspositionen zu kommen. Nach einer Frankfurter Kopfball-Großchance durch Sebastian Schachten (8.) war es Christian Groß, der den ersten - wenn auch ungefährlichen - VfL-Torschuss der Partie abgab (11.). Bis zur Pause füllte sich der Chancen-Notizzettel aber nur spärlich: Groß verzog noch zwei weitere Male (19., 30.), Kwasi Okyere Wriedt traf das Außennetz (34.), Frankfurts Shawn Barry (39.) beinahe ins eigene Tor.

Joker Menga sticht 15 Minuten vor Schluss

Ohne Spielerwechsel ging es vor gut 2.800 Zuschauern in den zweiten Abschnitt. Osnabrück hatte nach dem Seitenwechsel die ersten Aktionen im Angriff, das Führungstor aber erzielten die Gastgeber: In der 53. Minute köpfte Cagatay Kader den Ball nach einer hohen Flanke von Fabian Burdenski am chancenlosen VfL-Keeper Marius Gersbeck vorbei zum 1:0 ins Netz. Das Gegentor zeigte Wirkung beim VfL: Die Gäste agierten verunsichert, kamen zunächst nicht mehr gefährlich ins letzte Spielfeld-Drittel. Trainer Enochs wechselte noch vor Beginn der letzten 20 Minuten die Offensivspieler Ahmet Arslan, Bashkim Renneke und Menga ein - und das machte sich bezahlt: Einen Renneke-Schuss parierte FSV-Keeper Jannis Pellowski zwar noch (72.), doch Mengas Abschluss im Strafraum nach einer Kombination über Groß und Marc Heider brachte das 1:1 (76.). Nach dem Ausgleich spielten die Niedersachsen weiter nach vorne, der Siegtreffer gelang ihnen aber nicht mehr - er wäre angesichts des Spielverlaufs jedoch auch unverdient gewesen.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Drittliga-Aufstiegsrennen Holstein Kiel und der VfL Osnabrück machen sich noch Hoffnungen auf den Zweitliga-Aufstieg. Das Restprogramm der Drittliga-Spitzenclubs im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 16.04.2017 | 18:05 Uhr