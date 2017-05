Stand: 11.05.2017 05:00 Uhr

Holstein Kiel: Noch einmal wie im Juni 1978 von Rudi Dautwiz

Fußballer sind abergläubisch und Ex-Fußballer erst recht. Wulf-Dieter "Wölfi" Hansen war sich schon vor zwei Jahren sicher, dass Holstein Kiel in die Zweite Fußball-Bundesliga aufsteigen würde. Im Mai 2015 sah er keinen Grund, seine Zuversicht im Interview mit NDR 1 Welle Nord zu verschweigen. Nach zwei starken Auftritten in der Relegation war es nur diese verflixte 91. Minute am Abend des 2. Juni in der Allianz-Arena, als der TSV 1860 München mit seinem Tor zum 2:1 die Kieler Aufstiegsträume platzen ließ. Die Konsequenz: Holstein Kiel spielt auch heute noch in der Dritten Liga und Wulf-Dieter Hansen hat sich selbst ein Interview-Verbot auferlegt, das er bis heute durchhält.

Erinnerungen, die auch Jahrzehnte später nicht verblassen

Dabei könnte der 60-Jährige den einen oder anderen guten Tipp geben, denn immerhin weiß Hansen, wie das mit dem Aufstieg funktioniert. Am 17. Juni 1978 erzielte der Mittelfeldspieler in der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga Nord den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg über Wacker 04 Berlin. Durch dieses Tor waren die "Störche" endlich in der Zweiten Liga angekommen. "Es wurde die ganze Nacht durchgefeiert", sagte Hansen im Mai 2015 NDR 1 Welle Nord: "Es war ein wunderschönes Erlebnis."

Köpke erstmal nur dritte Wahl

Bis 1981 gehörte Holstein Kiel der Zweiten Liga an, spielte oft vor bis zu 15.000 Zuschauern und besaß in seinen Reihen einen Torhüter, der später sogar Europameister wurde: Andreas "Andy" Köpke. Aber auch der heutige Bundestorwarttrainer konnte den Abstieg nicht verhindern. Wie auch, der 59-fache Nationalspieler war damals erst 19 und zu Beginn seiner Karriere dritte Wahl. Ganze sechs Mal stand Köpke im Zweitliga-Tor von Holstein Kiel. Während es für Köpke noch steil bergauf bis in in die deutsche Nationalmannschaft ging, dümpelt Holstein seit 1981 in der Dritten und Vierten Liga herum.

Stelzer: "Jetzt wird es klappen"

Noch nie stand der Verein seitdem so dicht vor der Rückkehr in die Liga zwei wie aktuell. Ein Sieg am Sonnabend (13.30 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) bei der SG Sonnenhof Großaspach - und der Aufstieg wäre perfekt. Immo Stelzer stand wie Wulf-Dieter Hansen 1978 in der Kieler Aufstiegself und ist fest davon überzeugt, dass im Gegensatz zu 2015 dieses Mal nichts mehr schiefgeht. "Wir haben lange darauf gewartet in Kiel, und jetzt wird es klappen. Ich habe das schon vor Wochen gesagt."

Doppelchance für den Aufstieg

Selbst wenn es am Sonnabend noch nicht klappen sollte, ist der Traum nicht vorbei. Vier Punkte beträgt der Vorsprung von Holstein Kiel auf die Konkurrenz von 1. FC Magdeburg und Jahn Regensburg zwei Spieltage vor dem Saisonende. Verliert das Team von Holstein-Coach Markus Anfang beim Lieblingsverein von Schlagerstar Andrea Berg, dann bleibt noch die Chance im Heimspiel am 20. Mai gegen den Halleschen FC. Spätestens dann sollte Wulf Dieter "Wölfi" Hansen sein Schweigen brechen, denn nur er weiß, wie man Holstein Kiel in die Zweite Bundesliga schießt.

