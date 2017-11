Stand: 17.11.2017 20:56 Uhr

4:1! VfL Osnabrück feiert lila-weiße Party von Ingmar Deneke, NDR.de

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat im Abstiegskampf einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Der bisherige Tabellenvorletzte setzte sich am Freitagabend mit 4:1 (2:1) gegen den VfR Aalen durch. Es war das erste Spiel der Osnabrücker nach der Beförderung von Daniel Thioune zum Cheftrainer. Der "Dreier" kam genau zur richtigen Zeit, schließlich stand anschließend die "Lila-Weiße Nacht" auf dem Programm - das traditionelle Vereinsfest des VfL.

Kunstschütze Alvarez prägt die erste Hälfte

16.Spieltag, 17.11.2017 19:00 Uhr

VfL Osnabrück

VfL Osnabrück 4:1



VfR Aalen Tore: 0:1 Schorr (20.) 1:1 Heider (30.) 2:1 Alvarez (37., Foulelfmeter) 3:1 Renneke (62.) 4:1 Iyoha (75.)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Appiah, Groß, Susac - Renneke, Danneberg (65. Iyoha), Arslan, Wachs - Heider, Alvarez (78. Kristo), Klaas (65. Reimerink)

VfR Aalen: Bernhardt - Geyer, Rehfeldt, Preißinger - Welzmüller, Traut, T. Schulz, Vasiliadis - Schorr (43. Schnellbacher), Wegkamp, Morys (76. Trianni)

Zuschauer: 7006



Weitere Daten zum Spiel

Die Tore im Stadion an der Bremer Brücke sind stabil gebaut - das war die erste Erkenntnis dieser Partie. Denn Osnabrücks Marcos Alvarez prüfte in der Anfangsphase gleich zweimal die Qualität des Aluminiums. In der zehnten Minute zirkelte der Kunstschütze einen direkten Freistoß rechts ans Lattenkreuz, kurz darauf hämmerte er den Ball an den linken Pfosten (12.). Was für ein Doppelschlag - nur leider, aus Osnabrücker Sicht, ohne Happyend. Die Aalener dagegen hatten bei ihrem Versuch mehr Glück: Ein harmloser Schuss von Patrick Schorr wurde erst durch den Po seines Mitspieler Gerrit Wegkamp abgefälscht und fand dann den Weg ins Tor (20.). Statt mit einer Führung im Rücken selbstbewusst zu agieren, lagen die "Lila-Weißen" auf einmal mit 0:1 hinten.



Der VfL wirkte verunsichert, berappelte sich aber schnell und schlug zurück: Der 19-jährige Sebastian Klaas steckte kunstvoll per Hacke auf Routinier Marc Heider durch, und der Stürmer versenkte den Ball zum verdienten 1:1-Ausgleich (30.). Anschließend erlebte auch "Pechvogel" Alvarez seinen Glücksmoment: Nach einem Foul an Klaas im Aalener Strafraum verwandelte der Deutsch-Spanier den fälligen Elfmeter - 2:1 für Osnabrück (37.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Fußball-Partie wird zur Fußball-Party

Nach dem Wiederanpfiff begann Osnabrück zurückhaltend, konzentrierte sich weitestgehend auf die Defensive und musste dabei vor allem auf Aalens Matthias Morys aufpassen, der die erste große Chance nach der Pause hatte (57.). Der umtriebige Angreifer verzog, weil der Ball zuvor auf dem rumpeligen Rasen versprang. Das Glück lag jetzt eindeutig auf VfL-Seite, so auch fünf Minuten später, als Bashkim Renneke nach einem Freistoß-Abpraller an den Ball kam und zum 3:1 in den Winkel traf. Die Stimmung an der Bremer Brücke wurde besser und besser.



Getragen von ihren Fans, legte die Heimmannschaft nach: Nach einem Torwartfehler bediente der überragende Alvarez mit viel Übersicht Emmanuel Iyoha, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (75.). Der VfL sprühte in diesem zweiten Durchgang vor Spielwitz, feierte am Ende einen verdienten 4:1-Erfolg und kann nach dieser Leistung mit Cheftrainer Thioune selbstbewusst die nächsten Aufgaben angehen.

