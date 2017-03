Stand: 23.03.2017 11:25 Uhr

VfL Osnabrück: Nicht fremdeln, sondern punkten

Seit sechs Jahren arbeitet der VfL Osnabrück an der Rückkehr in die Zweite Liga. Nach dem Abstieg 2010/2011 waren die Niedersachsen auch meist lange im Aufstiegsrennen dabei, wurden dreimal Fünfter, einmal Sechster und scheiterten 2012/2013 erst in der Relegation an Dynamo Dresden (1:0, 0:2). Auch in dieser Saison sind die VfL-Träume noch am Leben: Trotz lediglich zwei Siegen in den jüngsten sieben Partien beträgt der Osnabrücker Rückstand auf den Relegationsrang nur zwei Zähler. Und sollten die sechstplatzierten Lila-Weißen am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de und live im BR-Fernsehen) beim Vierten Regensburg gewinnen, könnten sie sogar bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten 1. FC Magdeburg heranrücken, der zeitgleich bei Holstein Kiel gastiert.

So könnte Osnabrück spielen





















Lothar Gans: Für den Aufstieg sind 60 Punkte nötig

Ob es in diesem Jahr mit dem ersehnten Aufstieg klappt, kann wohl kaum jemand besser beurteilen als VfL-"Urgestein" Lothar Gans. Der 64-Jährige ist Zweitliga-Rekordspieler der Osnabrücker (292 Partien) und arbeitete nach seiner aktiven Karriere in diversen Funktionen im Verein: Als Marketingchef, als Interimstrainer, als Geschäftsführer und seit 1998 als Sportlicher Leiter. Gans hat in dieser Zeit vier Aufstiege miterlebt. Im "kicker" rechnete er vor: "Um vorne zu landen, braucht man mindestens 60 Punkte." Zehn Saisonspiele sind noch zu absolvieren, davon sollte Osnabrück (derzeit 42 Punkte) also noch wenigstens sechs gewinnen. Das wäre kein Problem, wenn der VfL - das heimstärkste Team der Dritten Liga - noch sechsmal zu Hause spielen dürfte. Es stehen aber nur noch fünf Partien an der Bremer Brücke an.

Problem: Die Auswärtsschwäche des VfL

Das Team von Trainer Joe Enochs muss also auch auswärts Punkte einfahren - doch in der Fremde tut sich der VfL schwer. Lediglich drei Siege schlagen zu Buche, der bislang letzte gelang am 15. Oktober bei Hansa Rostock (2:1), jüngst gab es drei Niederlagen in Folge mit nur einem VfL-Treffer. Immerhin: Beim kommenden Gegner Regensburg hat Osnabrück in vier Drittliga-Gastspielen noch nie verloren (drei Remis, ein Sieg). Die einzige Niederlage datiert vom 2. November 2003, als beide Teams in der Zweiten Liga spielten. Aber nicht nur statistisch sind die Vorzeichen für das Verfolgerduell aus Osnabrücker Sicht gut: Enochs kann personell aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Robert Kristo (Sprunggelenk-OP) und Halil Savran hat er alle Mann an Bord. Torhüter Marius Gersbeck und Mittelfeldspieler Christian Groß dürften trotz "dosierten" Trainings in Regensburg zum Einsatz kommen.

