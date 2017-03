Stand: 13.03.2017 09:36 Uhr

Fußball aus Lotte: Dreckig und ehrlich von Josephine Lütke

Osnabrücks kleine Nachbargemeinde Lotte ist längst nicht mehr nur durch die Staumeldungen über das Lotter Kreuz bekannt. Spätestens seit der Fußballverein der 15.000-Einwohner-Gemeinde die ganz Großen wie Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München im DFB-Pokal aus dem Turnier kickte, ist Lotte deutschlandweit ein Begriff. Morgen muss der Drittligist im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund ran. Allerdings nicht im eigenen Stadion, sondern in Osnabrück. Der Erfolg der Sportfreunde Lotte bringt ihnen nicht nur Respekt, sondern auch immer mehr neue Fans. Thorsten Döries aus Belm im Landkreis Osnabrück ist einer von ihnen. Und das als Fan des VfL Osnabrück, einem direkten Konkurrenten in der dritten Liga.

"Dreckiger und ehrlicher Fußball"

"Die kämpfen noch so, als wenn es kein morgen gäbe", sagt Döries. "Das wirkt so ehrlich." Und es sind auch die kleinen Details am Rande des Spielfeldes, die Lotte für ihn so sympathisch machen. "Diese Schadenfreude, als der BVB-Bus sich in Lotte neulich festgefahren hat und ein Trecker ihn rausziehen musste. Natürlich haben sich die Lotter viel Mühe gegeben, aber es ist eben nicht alles perfekt." Zum Beispiel der Rasen. "Das ist eine Wiese." Und weil er als unbespielbar galt, wurde das Pokalspiel gegen den BVB Anfang März im letzten Moment abgesagt. Deshalb geht es nun nach Osnabrück. "Das hat einen faden Beigeschmack", sagt Thorsten Döries. Denn gegen Chemnitz im normalen Ligabetrieb ging es ja kurz danach. "Es ist ein bisschen so, als ob die Dortmunder auf so einem Acker nicht spielen wollten." Döries hätte es gern gesehen. "Das wäre noch so richtiges Kicken gewesen. Dreckig und ehrlich."

Der Problemrasen

Der Rasen war schon bei den anderen Pokalspielen immer mal wieder ein Thema. So schippten die Fans vor dem DFB-Achtelfinale gegen den Zweitligisten TSV 1860 München beispielsweise den Schnee vom Platz. Eine Rasenheizung gibt es in Lotte nämlich nicht. Rasen hin oder her. "Lotte ist kein Retortenclub, der von Millionären hochgepusht wird", sagt Thorsten Döries. "Die Spieler sind ein eingeschworener Haufen. Sie zeigen: Da kann kommen, wer will. Wir haben die Möglichkeit jeden zu schlagen." Und deshalb ist Thorsten Döries nun Lotte-Fan.

Fan-Wurzeln beim VFL

Aber nicht nur. Mit dem VfL Osnabrück ist Döries aufgewachsen. Viele Jahre hatte er eine Dauerkarte für das Stadion. Aus beruflichen Gründen hat der Paketzusteller sie mittlerweile nicht mehr. "Der VfL hatte auch schon seine DFB-Pokal-Highlights. Ähnlich wie Lotte jetzt hat Osnabrück auch schon solche Kaliber aus dem Pokal geschossen." Beim VfL sei es ein richtiges Fanfieber gewesen, ein Feuer. So emotional ist es mit Lotte nicht. "Aber das Interesse an Lotte ist momentan etwas größer. Wenn Lotte in die zweite Liga aufsteigen würde, das wäre klasse." Begonnen hat seine Begeisterung für den kleinen Verein mit dessen Aufstieg in die dritte Liga 2016. Seitdem verfolgt er, wo und wann Lotte gegen wen spielt, überlegt, welcher Gegner wie gefährlich sein könnte.

Rivalität in der Nachbarschaft

"Wenn ich von Lotte spreche, werde ich unter Osnabrückern schon komisch angeguckt", sagt Döries. Es sei zwar nicht so extrem wie bei Schalke und Dortmund. "Aber wenn man hier wohnt hat man schon Osnabrück-Fan zu sein." Eine Feindschaft gebe es zwar nicht. Die Konkurrenz sei aber da. Beide Mannschaften spielen in einer Liga, beide hoffen aufzusteigen.

Keine Karte für das Viertelfinale

Für das Spiel am Dienstag gegen die Dortmunder hätte Thorsten Döries gern eine Karte gehabt. Einen freien Kartenverkauf gibt es aber nicht. So könnten die Sportfreunde Lotte ein blau-weißes Heimspiel auch in Osnabrück aufrechterhalten, schreibt der Verein auf seiner Homepage. "Ich finde es schade", sagt Döries. Das Spiel wird er sich im Fernsehen angucken. Die ARD überträgt es am Dienstagabend live. Dass Lotte gewinnt, sei sehr unwahrscheinlich, sagt Döries. "Aber ich hoffe, dass es die Dortmunder schwer haben werden." Sollte Lotte es doch schaffen, "das wäre grandios." Dann müssten die Sportfreunde im April gegen den FC Bayern antreten. Wenn nichts dazwischen kommt, im eigenen Stadion im kleinen Lotte.

