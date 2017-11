Stand: 19.11.2017 12:08 Uhr

Wolfsburgs Malli: Vom Mitläufer zum Mitreißer

Der Mann des Tages wählte die ruhige Analyse. Unaufgeregt und fast ein wenig demütig stand Yunus Malli da und benannte die Gründe, die aus seiner Sicht dazu geführt hatten, dass der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg durch einen 3:1-Heimsieg gegen einen harmlosen SC Freiburg endlich die ungewollte Regentschaft als Remis-König abgelegt hatte. "Wie im Heimspiel gegen Berlin haben wir wieder offensiv und druckvoll gespielt, sind zu vielen Chancen gekommen, waren oft in der Box drin und haben dann auch die Tore gemacht", sagte der 25-Jährige im Interview mit NDR 2. "In der zweiten Halbzeit haben wir wieder nachgelassen wie in den letzten Wochen. Aber als es darauf ankam, haben wir noch einmal nachgelegt mit dem dritten Tor - und dann war das Spiel gelaufen."

Komplimente von VfL-Sportchef Rebbe

Er selbst war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Niedersachsen nach zuvor sieben Unentschieden unter Trainer Martin Schmidt am Sonnabend endlich einen Dreier bejubeln durfte. Der türkische Nationalspieler traf zum 2:0 (29.) und hatte in der 70. Minute mit dem 3:1 auch die postwendende Antwort auf den Anschlusstreffer der Breisgauer (68.) parat. Spätestens mit diesem starken Auftritt zeigt sich, wie wichtig Malli für das Team schon ist und vor allem - wie bedeutend er noch werden kann. "Wir können bei allen eine Entwicklung sehen. Spieler, die lange nicht so gut aussahen, werden nun immer besser. Natürlich spreche ich da auch von Yunus", sagte OIaf Rebbe. Der VfL-Sportchef hatte Malli im vergangenen Januar für geschätzte zwölf Millionen Euro vom Ligakonkurrenten 1. FSV Mainz 05 verpflichtet. Dessen damaliger Coach dort: Martin Schmidt. Dass die Rheinhessen danach lange gegen den Abstieg spielte und Schmidt nach der Saison gehen musste, hatte auch mit dem Transfer Mallis zu tun.

Malli spürt das "nötige Vertrauen"

In Wolfsburg indes blieb der Kasselaner über Monate hinweg weit hinter den Erwartungen zurück. Unter Valérien Ismaël und später Andries Jonker war Malli bestenfalls Mitläufer. Nun ist das ganz anders. Jetzt gelingt es ihm, die Mannschaft mitzureißen. Malli ist zuzutrauen, dass er im Team der "Wölfe" konstant eine ähnlich dominante Position einnimmt wie seinerzeit in Mainz. "Martin Schmidt gibt mir das nötige Vertrauen. Deshalb zieht meine Formkurve nach oben", sagte der Matchwinner nach der Partie gegen Freiburg.

Das lässt sich auch aus Zahlen ablesen: 22 von 32 Bundesligatoren des 25-Jährigen sind in dieser Kombination entstanden, zuerst beim 1. FSV Mainz 05, nun bei den Niedersachsen. Wir legen jetzt mehr Wert auf das Umschaltspiel. Das ist genau Yunus' Ding. Das liegt ihm und kommt ihm zugute", erläuterte der 50-Jährige. "Diese Art des Fußballs kann Yunus veredeln. Er blüht darin richtig auf." Die nächste Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen, gibt es am kommenden Sonnabend. Dann treten die "Wölfe" beim FC Augsburg an. Gelingt dem Team dort der zweite Sieg unter Schmidt, wäre der Sprung ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle geschafft.

