Wolfsburg zum dritten Mal Frauenfußball-Meister von Hanno Bode, NDR.de

Der VfL Wolfsburg ist zum dritten Mal nach 2013 und 2014 deutscher Frauenfußball-Meister. Trotz einer 0:2 (0:0)-Niederlage am Sonntagnachmittag beim SC Freiburg machten die Niedersächsinnen den Titelgewinn einen Spieltag vor dem Saisonende perfekt, da auch der bis dahin ärgste Verfolger Potsdam patzte. Die Brandenburgerinnen unterlagen dem FC Bayern München 0:4 (0:3). Der Vorsprung der "Wölfinnen" auf Turbine hatte bereits vor der vorletzten Erstliga-Runde sechs Zähler betragen, sodass ohnehin nur noch minimale Restzweifel am Triumph des VfL bestanden hatten. "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt einen Lauf bekommen, haben 2017 wirklich sensationellen Fußball gespielt und sind hochverdient deutscher Meister", sagte Trainer Ralf Kellermann im NDR 2 Interview.

Kellermann: "Hochverdient deutscher Meister" NDR 2 - 14.05.2017 16:23 Uhr Autor/in: Freddy Kunzelmann Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren im Sommer scheidenden Trainer Ralf Kellermann mit der Meisterschaft beschenkt. Der Erfolgscoach lobte sein Team im Interview für eine tolle Rückrunde.







Kellermann-Team betreibt Chancenwucher

Der VfL war bei der Neuauflage des Pokal-Halbfinals - Wolfsburg gewann das Vorschlussrunden-Duell Mitte April im Breisgau mit 2:1 - im ersten Abschnitt klar tonangebend. Die Niedersächsinnen ließen den Ball gekonnt und überlegt durch die eigenen Reihen laufen, belohnten sich vor dem Seitenwechsel jedoch nicht für ihren hohen Aufwand. "Man", platzte es aus Kellermann heraus, nachdem Caroline Hansen in der 33. Minute die bis dahin beste Gelegenheit ausgelassen hatte. Die Norwegerin war an Torfrau Laura Benkarth gescheitert. Freiburg konnte sich kaum einmal auf der Umklammerung der "Wölfinnen" befreien. Allerdings: Bei seinen wenigen Angriffen deutete der Sportclub sein großes Offensivpotenzial jeweils an. Der VfL musste also trotz seiner drückenden Überlegenheit auf der Hut sein.

Dank FCB: Titelkampf zur Pause entschieden

Anlass zur Sorge, dass es mit dem Titelgewinn an diesem Nachmittag nicht klappen würde, bestand zur Halbzeit allerdings nicht mehr. Denn zeitgleich lag der ärgste Verfolger Potsdam gegen Bayern bereits hoffnungslos mit 0:3 in Rückstand. Melanie Behringer (2.), Sara Däbritz (35.) und Nicole Rolster (44.) waren für die Münchnerinnen im Karl-Liebknecht-Stadion erfolgreich.

Traumtor bringt VfL auf die Verliererstraße

Von der hohen FCB-Führung erfuhren natürlich auch die Wolfsburger Verantwortlichen. Kellermann und seine Spielerinnen hätten in der Kabine also eigentlich bereits auf die Meisterschaft anstoßen können. Taten sie natürlich nicht. Aber eine gewisse Entspannung und Freude stand vielen "Wölfinnen" in Durchgang zwei ins Gesicht geschrieben. Abschenken wollten die Norddeutschen die Partie allerdings keinesfalls. Und so verzogen sich ihre Mundwinkel mächtig nach unten, als Carolin Simon in der 55. Minute an der Mittellinie Nilla Fischer austanzte, noch ein paar Schritte lief und den Ball dann aus 40 Metern über die weit vor dem Gehäuse stehende Keeperin Almuth Schult hob - ein Treffer der Marke "Tor des Monats". Als die frühere Wolfsburgerin (stand von Mitte 2012 bis Anfang 2013 im VfL-Kader) bald darauf auf 2:0 erhöhte (66.), nahm die zweite Saisonniederlage des Kellermann-Teams endgültig Konturen an.

Am 27. Mai im Pokalfinale gegen Sand

Der neue Meister mühte sich zwar redlich, diese noch abzuwenden. Am Ende aber ohne Erfolg. Ein Umstand, der die Freude über den Titel allerdings nur minimal trüben konnte. Die Wolfsburgerinnen feierten in Freiburg ausgelassen. Sie haben nun noch zwei Wochen Zeit, um sich auf das mögliche Double vorzubereiten. Am 27. Mai (16.15 Uhr, live im Ersten) geht es im Pokalfinale in Köln gegen den SC Sand.

