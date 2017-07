HSV-Trainingslager: Blog aus dem Ötztal

Zehn Tage Ötztal: Der Hamburger SV bereitet sich bis zum 1. August im österreichischen Längenfeld auf die kommende Bundesliga-Saison vor. HSV-Trainer Markus Gisdol hofft, dass während des Trainigslagers dringend gesuchte Verstärkung für die Verteidigung eintrifft. Zwei Testspiele sind außerdem geplant: Am 25. Juli gegen Sparta Rotterdam und am 31. Juli gegen Antalyaspor aus der Türkei. Die NDR 90,3 Reporter Lars Pegelow und Marco Peter begleiteten die Mannschaft.

Heute reist der HSV in sein Trainingslager. Die Mannschaft fliegt mit dem Charterflieger nach Innsbruck, von dort geht es ins eine Autostunde entfernte Quartier im Aqua Dome in Längenfeld. Nach dem Lauftrainingslager zu Vorbereitungsbeginn in Rotenburg/Wümme ist es für den HSV das zweite Trainingscamp dieses Sommers. Es war zunächst in Leogang im Pinzgau geplant, wurde aber wegen des schlechten Zustands der dortigen Rasenplätze kurzfristig in das rund 200 Kilometer entfernte Ötztal verlegt. Viele HSV-Fans, die sich bereits in Leogang eingemietet hatten, müssen improvisieren.

Sportchef Jens Todt ist indes während der nächsten Tage stark auf sein Handy angewiesen. Die Transfer-Verhandlungen um den Holländer Stefano Denswil und den Argentinier German Pezzella ziehen sich in die Länge. "Man muss von ganz früh bis spät erreichbar sein", berichtet Todt. Zudem will der Sportchef den im Sommer 2018 endenden Vertrag mit Offensiv-Akteur Nicolai Müller verlängern. Um den Kader zu verkleinern, sollen aber auch noch Spieler abgegeben werden. Bei entsprechenden Angeboten können allen voran Großverdiener wie Lewis Holtby und Pierre-Michel Lasogga den HSV noch verlassen.

Für das erste Testspiel gegen Sparta Rotterdam am 25. Juli ist der Spielort noch offen. Tags darauf findet nach dem öffentlichen Training in Längenfeld der alljährliche Fanabend statt.

HSV vor dem Trainingslager NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 21.07.2017 15:00 Uhr Autor/in: Pegelow, Lars Der HSV reist am Sonnabend in sein Trainingslager im österreichischen Längenfeld. Die Mannschaft bereitet sich bis zum 1. August auf die kommende Bundesliga-Saison vor.







