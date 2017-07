HSV-Blog: Remis gegen Rotterdam

Zehn Tage Ötztal: Der Hamburger SV bereitet sich bis zum 1. August im österreichischen Längenfeld auf die kommende Bundesliga-Saison vor. Auf dem Programm stehen zwei Testspiele. Am Dienstag gab's ein 1:1 gegen Sparta Rotterdam und am 31. Juli wartet Antalyaspor. Die NDR 90,3 Reporter Lars Pegelow und Marco Peter begleiten die Mannschaft.

Ordentlicher Auftritt des HSV im Test in Imst. Trotzdem reichte es nur zu einem 1:1 gegen Sparta Rotterdam. In der 28. Minute sah der neue HSV-Torwart Julian Pollersbeck alt aus. Eine harmlose Flanke ließ der U-21-Europameister durch die Hände flutschen. Van Drongelen musste nur noch abstauben. Das war die glückliche Pausenführung für Sparta. Der HSV drückte in Durchgang zwei weiter und kam nach zahlreichen vergebenen Chancen zum verdienten Ausgleich. Bakery Jatta schob eine Holtby-Vorlage ins Tor (77.).

So spielte der HSV: Pollersbeck - Diekmeier (69. Behounek), Papadopoulos (60. Thoelke), Mavraj, Sakai - Hahn (46. Hunt), Jung (46. Walace), Ekdal (46. Holtby), Kostic (46. Jatta) - Müller (46. Janjicic), Wood (60. Lasogga)

Das Trainingslager ist so etwas wie Aufbruch und Neuanfang für den HSV. Das gilt für kaum einen mehr als für Stürmer Sven Schipplock, den Rückkehrer. Er war zuletzt an Darmstadt 98 ausgeliehen und will nun endlich beim HSV landen.

Im Sportzentrum Imst bestreitet der HSV sein erstes Testspiel im Trainingslager in Österreich. Gegner ab 18.30 Uhr ist der niederländische Erstligist Sparta Rotterdam.

"Ich möchte ein kleiner Leader sein", sagt der HSV-Schwede Albin Ekdal im Trainingslager in Längenfeld. Zwei Jahre mit vielen Verletzungen liegen hinter ihm. In der neuen Saison soll alles besser werden, wie er im NDR-90,3-Interview sagt.

Standard-Battle: unter den Augen von Trainer Markus Gisdol treten drei Gruppen gegeneinander an, die ihre selbst ausgedachten Standard-Varianten ausprobieren.

Die HSV-Fans sind vor Ort am Trainingsplatz in Längenfeld - es kann also losgehen. Auf dem Rasen sind soweit alle dabei, Douglas Santos trainiert noch immer individuell, ebenso wie Luca Waldschmidt.

Guten Morgen aus Österreich. Heute steht das erste Testspiel während des Trainingslagers an. In Imst tritt der HSV gegen Sparta Rotterdam an. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

24. Juli: Neuzugang im Interview und Krafttraining im Hotel

Am Nachmittag geht die HSV-Mannschaft nicht auf den Trainingsplatz. Das Team von Markus Gisdol macht Krafttraining im Fitnessbereich des Hotels "Aqua Dome". Zur Regeneration nutzen viele Profis auch die umfangreichen Wellness- und Spa-Angebote der Therme mit den drei futuristischen Schalenbecken. Am Dienstagvormittag geht es dann wieder auf den Fußballplatz, ehe am Abend im 35 Kilometer entfernten Imst das erste Testspiel des Trainingslagers gegen den niederländischen Verein Sparta Rotterdam auf dem Plan steht.

HSV-Neuzugang Bjarne Thoelke findet die Bedingungen im österreichischen Trainingslager in Längenfeld "top". Auch wenn die Trainingseinheiten natürlich ganz schön intensiv sind.

Wolken hängen über dem Ötztal während der ersten HSV-Trainingseinheit des Tages. Auf dem Rasen fehlen die verletzten Luca Waldschmidt und Douglas Santos. Das Nachmittags-Training werden die Spieler im Kraftraum des Hotels "Aqua Dome" absolvieren.

Lars Pegelow berichtet über die zahlreichen Verletzten beim HSV und das morgige Testspiel in Imst.

23. Juli: Taktik-Training - ohne einige Sorgenkinder

Am Sonntagabend hat Lars Pegelow mit HSV-Trainer Markus Gisdol über das Trainingslager und die geplanten Verstärkungen gesprochen:

Bei der Einheit am Sonntagnachmittag werden in Längenfeld vier Spieler geschont. Douglas Santos (Kniereizung) und Sven Schipplock (Gesäßmuskel-Beschwerden) fehlen zum wiederholten Male. Albin Ekdal macht eine "geplante Belastungssteuerung". Und Keeper Julian Pollersbeck tritt zunächst auch etwas kürzer. Zudem fehlt weiterhin Luca Waldschmidt (Innenbandanriss im Fuß), der erst wieder in Hamburg mit dem Team trainieren soll.

Der HSV hat im Trainingslager optimale Bedingungen. Spannend bleibt abseits des Platzes weiter die Suche nach einem Verteidiger.

Der HSV hat die ersten Übungseinheiten in seinem Trainingslager absolviert - hier ein paar Bilder:

HSV in Österreich: Eindrücke der Trainingseinheiten









































Da das Trainingslager kurzfristig von Leogang nach Längenfeld verlegt wurde, mussten HSV-Fans improvisieren. NDR 90,3 hat mit Anhängern gesprochen:

Nach dem Training ist vor dem Training - Greenkeeper bei der Arbeit.

Gleich zu Beginn seines Trainingslagers in Österreich gibt es beim Hamburger Sportverein Verletzungsprobleme. Luca Waldschmidt hatte sich schon zuvor beim Testspiel gegen Holstein Kiel verletzt. Aber auch bei Douglas Santos gab es Probleme.

Auch Sven Schipplock ist heute draußen - allerdings mit individueller Betreuung:

Auf geht's in einen neuen Tag im Trainingslager, die Spieler sind schon ungeduldig.

22. Juli: Ankunft, Ausblick und Ausfälle

Interview mit HSV-Sportchef Jens Todt über das Trainingslager und Transfers:

Der HSV hat das Training in Längenfeld aufgenommen. 24 Spieler sind mit auf dem Platz. Erste Hiobsbotschaft: Luca Waldschmidt hat einen Innenband-Teilabriss im rechten Fuß erlitten. Er wird in Österreich nur Pflege- und Rehamaßnahmen durchführen können und soll erst in Hamburg wieder ins Training einsteigen. Beim Trainingslager-Auftakt fehlt ebenfalls Douglas Santos (Knie).

Der HSV geht ohne Mittelfeldspieler Nabil Bahoui in die neue Saison. Wie der Verein am Sonnabend bekanntgab, wechselt der 26-jährige Schwede zu Grasshopper Zürich in die Schweizer Super League und erhält dort einen Dreijahresvertrag. Bahoui war im Januar des Vorjahres von Al-Ahli aus Saudi-Arabien nach Hamburg gewechselt, kam dort jedoch nur auf sieben Liga-Einsätze. "Wir wünschen Nabil in Zürich alles Gute und vor allem mehr Einsatzzeiten", sagte Sportchef Jens Todt.

Auch die NDR 90,3 Reporter sind vor Ort. Lars Pegelow schildert seine ersten Eindrücke vom Trainingsplatz des HSV in Längenfeld:

Der HSV ist im Trainingslager in Österreich angekommen:

Heute reist der HSV in sein Trainingslager. Die Mannschaft fliegt mit dem Charterflieger nach Innsbruck, von dort geht es ins eine Autostunde entfernte Quartier im Aqua Dome in Längenfeld. Nach dem Lauftrainingslager zu Vorbereitungsbeginn in Rotenburg/Wümme ist es für den HSV das zweite Trainingscamp dieses Sommers. Es war zunächst in Leogang im Pinzgau geplant, wurde aber wegen des schlechten Zustands der dortigen Rasenplätze kurzfristig in das rund 200 Kilometer entfernte Ötztal verlegt. Viele HSV-Fans, die sich bereits in Leogang eingemietet hatten, müssen improvisieren.

Sportchef Jens Todt ist indes während der nächsten Tage stark auf sein Handy angewiesen. Die Transfer-Verhandlungen um den Holländer Stefano Denswil und den Argentinier German Pezzella ziehen sich in die Länge. "Man muss von ganz früh bis spät erreichbar sein", berichtet Todt. Zudem will der Sportchef den im Sommer 2018 endenden Vertrag mit Offensiv-Akteur Nicolai Müller verlängern. Um den Kader zu verkleinern, sollen aber auch noch Spieler abgegeben werden. Bei entsprechenden Angeboten können allen voran Großverdiener wie Lewis Holtby und Pierre-Michel Lasogga den HSV noch verlassen.

Für das erste Testspiel gegen Sparta Rotterdam am 25. Juli ist der Spielort noch offen. Tags darauf findet nach dem öffentlichen Training in Längenfeld der alljährliche Fanabend statt.

