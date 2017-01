Stand: 20.01.2017 15:23 Uhr

Cool! Der Fußball rollt aus der Winterpause

"Winter ade", heißt es - Schneebergen und Minusgraden zum Trotz - in der Fußball-Bundesliga. Die Winterpause ist vorbei, der Ball kann wieder rollen. "Na, endlich!" - da kann es keine zwei Meinungen geben.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Für einen Fußball-Junkie wie mich gehen fünf harte Wochen zu Ende: Die Winterpause, unter meinesgleichen auch "kalter Entzug" genannt, ist ein endloser Murmeltiertag in einer Ereignisschleife aus Terror, Trump und Biathlon.

In schweren Fällen boten fürsorgliche Landesverbände so etwas wie ein Methadon-Programm an: Hallenturniere mit beliebten Verbandsligisten oder nebelgraue Testbegegnungen, bei denen es einzig auf das Ergebnis ankam, nämlich Maulwürfe vom Spielfeld zu verscheuchen.

Doch nun ein erstes Wetterleuchten in unserem Sportblock: Das vertraute, dialektreiche Gegrantel des Freiburger Trainers auf der Suche nach einem Strohhalm der Hoffnung gegen die zuletzt etwas nachlässig geölte Münchner Meistermaschine.

Wenn die die Partie zum x-ten mal mit einem unterkühlten 2:0 über die Bühne bringt, weiß einer wie ich dennoch endlich wieder, wo er ab halb neun hingehört, auch wenn die Spannungsbögen von anderen gezogen werden: Wann schwächelt Leipzig? Wer darf als Europa-League-Teilnehmer auf einem bulgarischen Bolzplatz antreten? Welcher Trainer fliegt als Nächster? Und wer sind die drei Gelackmeierten, die dem HSV in dieser Saison den Abstieg ersparen? Das sind doch die Fragen, die allzu lange auf Eis gelegen haben in den Zeiten ohne stabile Wochenendplanung, ohne Strafraumdebatten am Gartenzaun, ohne das sich überschlagende "Tor in Sinsheim!" aus dem Autoradio.

Diesen Verzicht konnten Laura Dahlmeier und Christian Neureuther beim besten Willen nicht ausgleichen. Was sind fünf Schießfehler im liegenden Anschlag gegen einen vergeigten Schuss vom Elfmeterpunkt?

Und welcher andere Sport lässt uns so leichtfüßig über Gesellschaftsrisse hinwegschweben? Sich erst über ein Tor von Ribery in den Armen liegen und nur Stunden später über die Gehälter von DAX-Vorständen aufregen, diesen Spagat kriegen nur wir Fußballfreunde hin. In unseren Reihen gibt es sogar Zeitgenossen, denen ein Tor von Aubameyang, Traore oder Choupo-Moting die ganze trostlose Woche rettet, in der sie sich um so erhabener vor der Überfremdung Deutschlands fürchten.

Selbst vor der Zweiten Liga sollten wir in diesem Jahr nicht zurückschrecken. Es ist ein ungerades, da gilt es, jeden Spieltag doppelt zu genießen, denn der Sommer kann sich hinziehen ohne Jogis Jungs. Ja, der Confed-Cup und die Frauen-EM, gewiss, aber hier gilt wieder "Methadon-Programm", siehe oben.

Dass es für die Bundesliga höchste Eisenbahn ist, erkennt man schon daran, dass erst jetzt der Herbstmeister ermittelt wird. Aber dann sind wir wieder im Takt; Dieselgate und Dschungelcamp gehen auf die Ersatzbank, denn: Wichtig ist auf dem Platz!

