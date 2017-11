Stand: 17.11.2017 06:00 Uhr

Auf den Spuren von HSV-Shootingstar Fiete Arp

von Samir Chawki

Er ist gerade 17 Jahre alt, aber schon der neue Hoffnungsträger des Bundesliga-Dinos HSV: Jann-Fiete Arp. 125 Minuten in der Ersten Liga hat er hinter sich, zwei Tore auf dem Konto. In der deutschen U17-Nationalmannschaft erzielte er bislang 15 Treffer in 17 Spielen. Selbst Fußball-Idol Uwe Seeler adelt den Youngster, der in der 9.500-Einwohner-Gemeinde Wahlstedt im Kreis Segeberg aufgewachsen ist.

Der bekannteste Sohn der Stadt

Seine fußballerische Laufbahn startete Fiete beim SV Wahlstedt. Das Trainingsgelände dort hat mehrere Rasen- und einen Kunstrasenplatz. Der ist mittlerweile abgespielt und soll bald ersetzt werden. Jeden Tag kicken hier Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis in die späten Abendstunden unter Flutlicht. Im Vereinsheim hängt die Urkunde für die Fritz-Walter-Medaille, die der Ausbildungsverein von Fiete im September bekam. Es fällt schnell auf, dass hier alle stolz auf den sportlich wohl schon bekanntesten Sohn der Stadt sind.

Fietes Weg zum SV Wahlstedt

Wie viele "kleine Fußballer" wird auch Fiete durch einen Freund zum Training mitgenommen. Sein Freund Marko spielte schon im Kindergarten für die F-Jugend des SV Wahlstedt. "Eigentlich fanden wir ihn noch zu jung, aber er wollte unbedingt in den Verein - und dann haben wir ihn gelassen", erinnert sich Fietes Vater Falko Arp. Eine Entscheidung, die sein Sohn nie bereuen sollte. Denn sein Leben dreht sich fortan nur um Fußball. Ohne Ball, so sagen seine Mitspieler von früher, hat man ihn von da an nicht mehr gesehen. Auch in den Freundschaftsbüchern schrieb Fiete unter dem Feld mit dem Berufswunsch immer: Fußballstar beim HSV.

Nicht ohne "Eins-gegen-Eins" ins Bett

Für Fiete wird der Fußball immer mehr zum Lebensinhalt. "Er wollte abends nicht schlafen gehen, bevor wir in seinem Zimmer Eins-gegen-Eins gespielt haben", verrät Falko Arp. Jede freie Sekunde nutzt er, ist immer der Erste auf dem Trainingsplatz und der Letzte, der das Trainingsgelände verlässt. "Er hat sich auch immer total geärgert, wenn ich mal einen Ball von ihm gehalten habe. Er konnte seinen Ehrgeiz diesbezüglich einfach nicht verstecken", erzählt sein damaliger Torwart Jonas Frahm. Verkrampft ist der junge Stürmer trotzdem nicht. "Er war immer locker, so ein bisschen der Pausenclown. Damit sorgte er immer für gute Stimmung, auch heute ist er noch ein total cooler und bodenständiger Typ", schwärmt Jonas vom neuen HSV-Hoffnungsträger. Über die sozialen Medien hat er noch zu vielen seiner ehemaligen Mitspieler Kontakt, verändert hat er sich durch den Erfolg nicht.

Eine Mannschaft übersprungen

Schon früh erkennen die Coaches sein Talent in Wahlstedt. Der Stürmer trifft nach Belieben gegen Gleichaltrige. Nach Rücksprache mit den Eltern befördern ihn die Trainer bereits ein Jahr früher in die E-Jugend. "Dort war er zwar körperlich unterlegen, das machte er aber immer spielerisch und technisch wett", erzählt sein damaliger Trainer Timo Schröder. Mit einem schmunzeln fügt er an: "Ein absoluter HSV-Fan war er schon damals." Wie der Trainer übrigens auch. Sein HSV-Trikot lässt er demnächst mit der 40 und "Arp" beflocken. Schließlich ist Timo Schröder stolz darauf, "dass einer, der aus Wahlstedt kommt, zum HSV geht und dort vielleicht die Bundesliga-Mannschaft weiter nach vorne bringt."

Nächster Schritt Kreisauswahl

Das hat er jedenfalls die damalige Kreisauswahl Segeberg. Aus der ist mittlerweile die regionale Talentgruppe Nord des HSV geworden. Hier trainieren regelmäßig zahlreiche Jungfußballer in einer Halle in Bad Segeberg. Damals wie heute leitet Thomas Nagel das Training. Er wird mittlerweile als Fietes Entdecker gefeiert. Den aktuellen Hype um seinen Ex-Schützling kann er noch nicht fassen. "Ich mache jetzt seit 30 Jahren Talentförderung. Dass jetzt um einen einzelnen Jungen so ein Hype entsteht, das konnte man damals nicht erwarten, das ist richtig bewegend", freut er sich über Fietes Entwicklung.

Während zahlreiche kleine Kicker mit dem Ball um Thomas Nagel herumtänzeln, erzählt er, dass er sich erst Fietes Genehmigung für Interviews mit der Presse geholt hat. Der Jungprofi war sofort einverstanden. "Er findet es toll, dass jetzt auch wir die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Das ist natürlich Klasse und zeigt auch, dass er weiß, wo er herkommt", erzählt Nagel stolz.

Nagels Kontakte und Fietes Talent

Die Kreisauswahl und auch Nagels enger Draht zum HSV sind für Vater Falko Arp rückblickend einer der bedeutendsten Schritte auf dem Weg zum Jungprofi. "Durch die Kontakte ist natürlich der Weg geebnet worden. Aber er hat hier viel gelernt und ein vernünftiges, solides Training gekriegt", lobt er. Thomas Nagel weiß schnell, dass dieser Junge ein besonderes Talent ist. Er trifft regelmäßig und setzt sich gegen Gleichaltrige locker durch. "Fiete war immer da, wo es brannte, schoss einfach immer Tore - und Torjäger sind immer gefragt", schwärmt der Trainer. Deshalb lässt er 2010 seine Kontakte spielen und lotst den Stürmer zum HSV. Dort reift er weiter und wird schließlich Junioren-Nationalspieler.

Neue Hoffnung aus der eigenen Jugend

Beim HSV sehnt man sich schon lange nach einem Eigengewächs, das die Mannschaft wieder zu Erfolgen führt. Dass dem Schleswig-Holsteiner eine große Zukunft bevorsteht, bezweifelt im Verein fast niemand. Bisher hat der junge Stürmer aus Wahlstedt schon mehr erreicht, als man damals von dem schmächtigen Kind erwartet hätte. Ob seine Karriere weiter so steil nach oben geht, wird sich zeigen. Eines aber ist sicher: Seine Weggefährten aus Wahlstedt und Bad Segeberg werden weiter stolz auf ihren Fiete sein.

