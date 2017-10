Stand: 19.10.2017 16:39 Uhr

Gelingt Hannover in Augsburg wieder die Wende?

Seit vier Spielen wartet Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg - die Negativserie wird beim Aufsteiger aus Niedersachsen aber nicht überbewertet. "Wir gehen immer noch einen erfolgreichen Weg. Es war klar, dass auch erfolglosere Phasen kommen werden", sagte Trainer André Breitenreiter vor dem Gastspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim punktgleichen FC Augsburg: "Die Meisterschaft ist für uns eh nicht drin - also besteht nach zwei Niederlagen kein Grund für Aktionismus."

"Nach neun Spieltagen gibt es kein Schlüsselspiel"

Zwar sei bei der 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt einiges nicht so gut gelaufen, räumte der 96-Coach ein, "aber auch solche Spiele sind lehrreich und bringen uns weiter." Der 44-Jährige misst dem Duell der Überraschungsteams ("Beide waren DIE Top-Abstiegskandidaten") keine besondere Bedeutung bei: "Am neunten Spieltag gibt es keine Schlüsselspiele. Auch in den Spielen danach kann man punkten." Auch Manager Horst Heldt warnte vor Panik: "Immerhin haben wir schon zwölf Punkte für den Klassenerhalt gesammelt." Allerdings stehen den Niedersachsen schwierige Aufgaben bevor. Nach den Partien in Augsburg sowie im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg geht es in der Liga gegen Tabellenführer Borussia Dortmund sowie Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig.

Comeback für Jonathas?

Ob er sein Team auf einigen Positionen verändert wird, ließ der Trainer offen. "Viele, die hinten dran sind, brennen. Das wird eine spontane Entscheidung", sagte Breitenreiter. Gut möglich, dass Neuzugang Jonathas im Sturm sein Comeback (für Niclas Füllkrug) geben wird. Der wiedergenesene Miiko Albornoz ist auf der linken Abwehrseite eine Alternative für Matthias Ostrzolek. Waldemar Anton könnte in die Defensivzentrale rücken und im Mittelfeld Platz für Iver Fossum oder Marvin Bakalorz machen.

Hoffnungen, dass die aktuelle Negativserie ausgerechnet in Augsburg zu Ende geht, macht die Erinnerung an die Begegnung vor zweieinhalb Jahren: 96 reiste als Tabellenvorletzter in die Fuggerstadt und feierte nach zuvor 16 Partien ohne Sieg dank zweier Tore von Lars Stindl den ersten Dreier beim damaligen Europa-League-Kandidaten. Eine Woche später gelang durch einen Heimsieg gegen Freiburg der direkte Klassenerhalt.

