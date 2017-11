Stand: 05.11.2017 16:28 Uhr

Kiel besiegt Dynamo: "Störche" fliegen weiter von Florian Neuhauss, NDR.de

Die Zweitliga-Kicker von Holstein Kiel arbeiten weiter erfolgreich am Unternehmen Durchmarsch in die Bundesliga. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Ende souverän mit 3:0 (1:0) und bleiben damit als einziges Team auf Schlagdistanz zu Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Weil die Rheinländer gegen den 1. FC Heidenheim in der Nachspielzeit das 2:2 kassierten, schrumpfte Kiels Rückstand auf einen Punkt (Tabelle).

Der Weg ist noch lang, aber sollten die "Störche" auch am Saisonende auf Rang zwei stehen, wären sie das erste Team aus Deutschlands nördlichstem Bundesland, das in der Bundesliga spielt. "Ich würde sagen: Lasst und bis zum Winter warten und dann schauen wir mal, wie viele Punkte wir haben. Aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an, da oben zu stehen", sagte Kiels Dominick Drexler dem NDR.

Kieler nehmen Fahrt auf - und treffen

Beide Mannschaften begannen das Spiel offensiv - Torchancen ließen allerdings zunächst auf sich warten. Dann legte Holstein jedoch los und kam innerhalb von zwei Minuten zu drei hochkarätigen Möglichkeiten: Drexler schob den Ball nach einem tollen Solo über den halben Platz aus spitzem Winkel am Tor vorbei (17.). Kurz darauf setzte Kingsley Schindler zweimal herrlich Marvin Ducksch in Szene, der Torjäger traf aber beide Male den Ball nicht richtig (18./19.). Nur Sekunden später musste Kenneth Kronholm zum ersten Mal eingreifen, den Schuss von Paul Seguin hatte Kiels Schlussmann im Nachfassen.

Doch auch die erste Chance der Sachsen täuschte nicht darüber hinweg, dass die Hausherren das Heft in die Hand genommen hatten. Und die "Störche" belohnten sich schnell: Ducksch leitete einen Pass sehenswert mit der Hacke zu Drexler weiter, der Steven Lewerenz in Szene setzte. Den Schuss des Offensivmanns wehrte Dynamo-Keeper Marvin Schwäbe noch zur Seite ab, dort aber stand wieder Ducksch, der den nicht leicht zu nehmenden Ball zur 1:0-Führung ins leere Tor schoss (24.).

KSV betreibt Chancenwucher

13.Spieltag, 05.11.2017 13:30 Uhr

Holstein Kiel

Holstein Kiel 3:0



D. Dresden Tore: 1:0 Ducksch (24.) 2:0 Lewerenz (83.) 3:0 K. Schindler (88.)

Holstein Kiel: Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Kinsombi - K. Schindler (90.+1 Seydel), Mühling, Drexler, Lewerenz (86. Heidinger) - Ducksch (89. Hoheneder)

D. Dresden: Schwäbe - Seguin, J. Müller, F. Ballas, Fa. Müller - Konrad - Lambertz (60. L. Röser), Hauptmann (68. Berko) - Kreuzer, Mlapa (84. Markkanen), Duljevic

Zuschauer: 11000



Weitere Daten zum Spiel

Dresden fiel auch nach der Pause nur wenig ein. Gefährlicher blieben die Gastgeber: In der 58. Minute verhinderte Schwäbe gerade noch das 2:0, als er einen Schuss von Lewerenz aus dem Winkel fischte. Zwei Minuten später hätte Ducksch erhöhen müssen, nach einem Fehler von Abwehrmann Florian Ballas scheiterte er aus acht Metern jedoch am Außenpfosten. Und der nächste Aluminiumtreffer folgte auf dem Fuße: Drexler schoss einen selbst herausgeholten Foulelfmeter an den Querbalken (65.).

Lewerenz und Schindler machen alles klar

Zwar blieben die Kieler auch in der Folge spielbestimmend, in der Schlussphase kamen die Sachsen allerdings ebenfalls zu Chancen. Kronholm bewahrte die "Störche" vor dem Ausgleich (81.) - und dann fiel doch noch das 2:0. Über Schindler, Drexler und Ducksch, der anscheinend eigentlich schießen wollte, kam der Ball zu Lewerenz, der am zweiten Pfosten frei stand und zur Entscheidung einschob (83.). Fünf Minuten später machte dann Schindler mit seinem vierten Saisontor einen Strich unter die Partie.

