Braunschweig oder Hannover: Wer lacht zuletzt? von Johannes Freytag, NDR.de

Die sportliche Rivalität zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig entbrannte wohl vor 54 Jahren, als es darum ging, welcher der beiden niedersächsischen Clubs zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga zählen darf. Am 6. Mai 1963 blickten die "Roten" und die "Blau-Gelben" gleichermaßen gespannt nach Hamburg, wo die Entscheidung bekannt gegeben wurde. Braunschweig setzte sich durch - aufgrund von wenig transparenten Kriterien. Fünf Jahrzehnte später duellieren sich beide Zweitligisten wieder um den Aufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs - diesmal wird es allerdings eine Entscheidung "auf dem Platz" geben.

Der eine kann, der andere muss aufsteigen

Wie eng das Aufstiegsrennen im Unterhaus ist, zeigt nicht zuletzt die Entwicklung seit dem Niedersachsenderby vor zwei Wochen, das Hannover 1:0 gewann. Der Sieg ist inzwischen schon wieder beinahe Makulatur, denn in der aktuellen Tabelle hat der BTSV dank der besseren Tordifferenz wieder die Nase vorn: Vier Spieltage vor dem Saisonfinale sind die Braunschweiger um die Winzigkeit eines Treffers besser und Zweiter, Hannover belegt "nur" den Relegationsrang. Eine kritische Situation für 96, wo der Aufstieg von Präsident Martin Kind als "alternativlos" bezeichnet wurde und wo Trainer Daniel Stendel vor wenigen Wochen gehen musste, weil sein Team auf Platz vier lag und spielerisch nicht überzeugte. Braunschweig hingegen gefällt sich in der Rolle des Underdogs, der nicht aufsteigen muss. Dennoch: Auch in der Löwenstadt sprechen die Verantwortlichen inzwischen vom großen Ziel Bundesliga und wären enttäuscht, wenn es nicht klappen würde.

Breitenreiter: "Gehe von direktem Aufstieg auf"

"Ich gehe davon aus, dass wir uns in den letzten Spielen so durchsetzten werden, dass wir direkt aufsteigen", sagte Stendels Nachfolger André Breitenreiter im NDR Sportclub. Wohl wissend, dass mögliche Relegationsduelle gegen den Hamburger SV oder den VfL Wolfsburg die Aufstiegschancen nicht gerade erhöhen. Das Restprogramm der Niedersachsen sieht auf den ersten Blick gut aus, lediglich mit Tabellenführer VfB Stuttgart (14. Mai) haben die 96er noch einen großen Brocken vor sich.

Allerdings hat das Breitenreiter-Team in der Rückrunde gegen vermeintlich schwächere Teams schon zehn Punkte verschenkt: 0:2 beim Schlusslicht Karlsruhe, 2:2 gegen den Vorletzten Bielefeld, 2:2 beim 16. Aue, jeweils 0:0 in Würzburg (14.) und St. Pauli (damals 15.). "Die Mannschaften aus dem Keller stellen sich hinten rein, es kommen weniger Torchancen für uns zustande", versuchte 96-Kapitän Manuel Schmiedebach in der "Bild" eine Erklärung. Torwart Philipp Tschauner pflichtete ihm bei: "Für die Mannschaften, die unten sind, geht‘s um noch viel mehr als für uns. Die spielen um die Existenz. Die hauen sich in alles rein." Am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) kommt in Fortuna Düsseldorf wieder so ein Team nach Hannover: Den Rheinländern droht bei einer Niederlage das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.

Lieberknecht: "Unfassbares Märchen"

Eintracht Braunschweig hat ebenfalls nur noch ein Top-Team vor der Brust, ansonsten geht es gegen drei Abstiegskandidaten. Druck verspüren die Blau-Gelben nicht: "Wir können alle die Tabelle lesen. Von Spiel zu Spiel kann sich momentan alles verändern", sagte Kapitän Ken Reichel dem "Sportbuzzer". Mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei 1860 München könnte der BTSV mit breiter Brust in das vermutlich vorentscheidende Heimspiel am 8. Mai gegen den Tabellenvierten Union Berlin gehen. Danach muss die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht in Bielefeld antreten, ehe am letzten Spieltag der designierte Absteiger Karlsruhe an der Hamburger Straße gastiert. Braunschweig hat alles in der eigenen Hand. Während Stürmer Domi Kumbela auf der Eintracht-Homepage von einem "spannenden Vierkampf" sprach, in dem "alles möglich" sei, ging Lieberknecht einen Schritt weiter: "Es wäre schön, wenn wir dieses unfassbare Märchen schreiben und trotz der großen Clubs Stuttgart und Hannover 96 einen der drei ersten Plätze einnehmen könnten." Vielleicht gibt es ja im Gegensatz zu 1963 ein zweifaches Happy-End und sowohl Braunschweig als auch Hannover sind im kommenden Jahr erstklassig.

