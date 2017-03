Stand: 30.03.2017 14:35 Uhr

Breitenreiter: Total entspannt ins Spitzenspiel

Das Trainer-Debüt beim Verein des Herzens, im eigenen Stadion, gegen das Team der Stunde in der Zweiten Liga: Mehr geht nicht für André Breitenreiter. "Ich freue mich total auf das Spiel", sagte der neue Coach von Hannover 96 zwei Tage vor dem Duell mit dem Spitzenreiter Union Berlin (Sonnabend, 13 Uhr, im NDR Livecenter). Druck verspüre er überhaupt nicht, teilte der Nachfolger von Daniel Stendel mit. "Ich bin total entspannt." Gleichwohl ist sich Breitenreiter der Schwere der Aufgabe bewusst: "Union Berlin ist momentan das beste Team in der Liga und steht zu Recht da oben. Wir benötigen eine absolute Topleistung."

Breitenreiter: Bei Hannover 96 sogar "Wappenküsser" Sportclub - 26.03.2017 22:30 Uhr Autor/in: Inka Blumensaat André Breitenreiter ist angekommen - bei seinem Heimatverein Hannover 96. Wie der Trainer die Niedersachsen zurück in die Erste Liga führen will, hat er Inka Blumensaat im Exklusiv-Interview verraten.







4,2 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Jens von hinten in die Achillessehne treten"

Mit zuletzt sechs Siegen in Folge hat sich der Hauptstadtclub an die Tabellenspitze geschossen und darf sich in dieser Form berechtigte Hoffnungen auf den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte machen. "Sie sind zweikampfstark, schalten schnell und spielen ein gutes Pressing", lobte Breitenreiter. Laut Horst Heldt vor allem ein Verdienst von Trainer Jens Keller. Den kennt der 96-Manager schon aus gemeinsamen Jahren bei Schalke 04 (Juni 2012 bis Oktober 2014) gut. Für das Duell am Sonnabend hat sich Heldt deswegen eine spezielle Taktik überlegt. "Jens werde ich gleich von hinten in die Achillessehne treten. Vielleicht kann er dann nicht mehr so gut coachen", scherzte der Ex-Profi am Donnerstag.

"Wenn wir auf dem Rathausbalkon stehen, können wir loslassen"

Breitenreiter wollte zwar nicht von einem "Endspiel" sprechen, "aber es würde uns schon weiterhelfen, wenn wir gewinnen". Als Tabellenvierter hinken die Niedersachsen dem eigenen Anspruch sofortiger Wiederaufstieg hinterher. Nur ein Sieg aus den jüngsten vier Spielen haben 96 unter Zugzwang gebracht. Bis zum Saisonfinale am 21. Mai fordert Breitenreiter deswegen volle Konzentration: "Wenn wir auf dem Rathausbalkon stehen, können wir loslassen." Bei der Aufstellung wollte sich der neue Coach nicht in die Karten gucken lassen, hatte zuvor aber schon angedeuet, nicht alles auf den Kopf stellen zu wollen. Möglich, dass Breitenreiter im Angriff Niclas Füllkrug neben Martin Harnik aufbietet.

So könnte Hannover 96 spielen





















Dieses Thema im Programm: Sportclub | 02.04.2017 | 22:50 Uhr