Hannover 96 entlässt Stendel - Breitenreiter übernimmt

Zweitligist Hannover 96 hat sich am Montag mit sofortiger Wirkung von Daniel Stendel getrennt. Neuer Trainer der Niedersachsen ist André Breitenreiter - ein Coach, mit dem der neue 96-Manager Horst Heldt schon bei Schalke 04 zusammenarbeitete. "Das ist das Ergebnis intensiver Analysen von Aufsichtsrat, 96-Präsident Martin Kind und 96-Manager Horst Heldt", teilte der Club in einer Stellungnahme auf seiner Homepage mit. Der gebürtige Langenhagener und frühere 96-Profi Breiteneiter wird die Mannschaft auf das nächste Pflichtspiel in 14 Tagen gegen Union Berlin vorbereiten - einen der ärgsten Aufstiegskonkurrenten. Breitenreiter soll noch am Montagnachmittag vorgestellt werden.

Heldt: "Sahen uns zu diesem Schritt gezwungen"

"Hannover 96 hat in dieser Saison ein Ziel: der direkte Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. Diesem Ziel müssen wir alle Entscheidungen unterordnen. Daniel Stendel hat die Aufgabe als Cheftrainer vor knapp einem Jahr in einer schwierigen Phase übernommen und rund um den Club eine Euphorie entfacht. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, sahen uns nach den Ergebnissen und den Auftritten der Mannschaft in den letzten Wochen aber zu diesem Schritt gezwungen", erklärt Manager Heldt. Stendel war am 4. April 2016 beim damaligen Bundesligisten Nachfolger des entlassenen 96-Trainers Thomas Schaaf geworden. Nach seinem Start als Interimscoach wurde der Ex-Profi 22 Tage später zum Cheftrainer ernannt.

Auch Co-Trainer Gellhaus muss gehen

Der Zeitpunkt der Trennung sei auch eine logische Konsequenz des Spielplans, so Heldt. "Von morgen an hat der neue Trainer in der Länderspielpause nun zwei Wochen Zeit, die Mannschaft auf das Heimspiel gegen Union Berlin vorzubereiten. Daniel Stendel danken wir herzlich für seine geleistete Arbeit." Neben Stendel wird auch Co-Trainer Markus Gellhaus freigestellt. Vor zwei Wochen hatte sich der ambitionierte Zweitligist aus Niedersachsen bereits von Sport-Geschäftsführer Martin Bader und dem Sportlichen Leiter Christian Möckel getrennt.

Trennung keine Überraschung

Stendels Freistellung kommt nicht überraschend, wochenlang hielten sich bereits die Gerüchte um eine Ablösung. Der 42-Jährige war wegen der zuletzt schwachen Leistungen in die Kritik geraten, am Sonnabend hatte 96 mit dem 0:0 im Nordduell beim abstiegsgefährdeten FC St. Pauli einen weiteren Rückschlag im Kampf um die von Clubchef Martin Kind geforderte sofortige Rückkehr in die Erste Liga erlitten. Als Vierter stehen die "Roten" erstmals seit dem 6. November nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz.

Kind ("Der Aufstieg ist alternativlos") hatte Mitte der vergangenen Woche eine zeitnahe, klare Entscheidung in der Trainerfrage von Heldt gefordert. Seine "Empfehlung" sei es, sich nach dem Spiel beim FC St. Pauli entweder gegen Stendel auszusprechen oder mit ihm die Saison zu Ende zu bringen. Nun ist die Entscheidung gegen den Coach gefallen.

