Stand: 13.03.2017 10:45 Uhr

"Daniel Stendel sitzt gegen St. Pauli auf der Bank" von Matthias Heidrich, NDR.de

Siege allein sind für Daniel Stendel dieser Tage offenbar nicht ausreichend. Auch nach dem 1:0 am vergangenen Sonnabend gegen 1860 München hielten die Diskussionen über den Trainer des Zweitligisten Hannover 96 an. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Niedersachsen spielerisch erneut wenig überzeugend agierten. Neu-Manager Horst Heldt hielt sich nach der Partie öffentlich mit Treuebekenntnissen zu seinem Übungsleiter zurück. "Ich habe gelernt, dass man keine Versprechen abgeben kann, die man nachher nicht halten kann", antwortete Heldt auf die Frage, ob der Trainer seinen Job durch den Erfolg nun gesichert habe. Einen Tag später war die Sachlage offenbar eine andere.

Wer Kind fragt, bekommt eine Antwort

"Daniel Stendel sitzt gegen St. Pauli auf der Bank, er hat unser Vertrauen", diktierte 96-Boss Martin Kind mit Blick auf das Nordduell am kommenden Sonnabend (13 Uhr / im NDR Livecenter) in Hamburg mehreren Hannoveraner Medien in die Blöcke. Zwischen den Zeilen war auch schon am Tag zuvor bei Heldt herauszuhören gewesen, dass er erst einmal weiter auf Stendel setzt. Es gehört wohl zu den Hannoveraner Besonderheiten, dass dies dann nicht der neue Sportliche Leiter verkündet, sondern eben Clubchef Kind. Der meinungsstarke Unternehmer ist in Hannover Anlaufpunkt Nummer eins, wenn es um 96 geht. Damit mussten schon einige Sportchefs bei den "Roten" leben. Wer fragt, bekommt bei Kind eine Antwort und keinen Verweis auf den Manager.

Heldt: "Sieg hatte oberste Priorität" NDR 2 - 11.03.2017 15:27 Uhr Autor/in: Bahn, Uwe Ohne Glanz, aber das Ergebnis stimmt. Nach dem 1:0 gegen 1860 sprach Horst Heldt über sein erstes Spiel als 96-Manager.







Lieberknecht springt Stendel zu Seite

Stendel selbst hatte am Sonntag Optimismus versprüht. "Ich spüre Vertrauen", sagte der Coach und bekam sogar Rückendeckung vom Trainer des Erzrivalen. "Die Diskussion um ihn ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen, weil er die Mannschaft in der Ersten Liga schon stabilisiert hat, obwohl sie abgestiegen sind. Und jetzt macht er da einen überragenden Job. Es ist ja auch seine erste Station als Profi-Trainer", sagte Braunschweigs Coach Torsten Lieberknecht.

Heldt: "Fußball ist auch Tagesgeschäft"

Heldt wird es zur Kenntnis genommen haben. Der Ex-Profi ist als Manager durch das Stahlbad FC Schalke 04 gegangen und hat gelernt, sich alle Optionen offenzulassen. "Es geht darum, ein Ziel zu definieren, und das ist der Aufstieg", sagte der 47-Jährige ebenfalls nach dem 1:0 gegen 1860. Und fügte hinzu: "Fußball ist auch Tagesgeschäft." Frei übersetzt: Stendel arbeitet weiter auf Bewährung.

