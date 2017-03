Stand: 16.03.2017 14:16 Uhr

"Auch aus Respekt vor Daniel Stendel" von Matthias Heidrich, NDR.de

Vor dem Nordduell in der zweiten Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 (Sonnabend, 13 Uhr, im NDR Livecenter) beherrscht ein Name die Schlagzeilen: Daniel Stendel. Der 96-Trainer steht ob der zuletzt schwachen Leistungen in der Kritik. Von einem Endspiel am Millerntor für den 42-Jährigen ist die Rede. Das Kuriose ist, dass die Schlagzeilen vor allem aus dem eigenen Verein befeuert werden. 96-Präsident Martin Kind sprach dem Coach nach dem jüngsten Sieg gegen 1860 München zunächst eine Jobgarantie für das St.-Pauli-Spiel aus, um zwei Tage später via "Bild" eine zeitnahe, klare Entscheidung in der Trainerfrage zu fordern. Von Horst Heldt, dem neuen 96-Manager.

Kind: "Wenn Stendel bleibt, dann bis zum Ende"

Seine "Empfehlung" sei es, sich nach dem Spiel beim FC St. Pauli entweder gegen Daniel Stendel auszusprechen, oder mit ihm die Saison zu Ende zu bringen. "Sonst schaffen wir Unruhe", sagte Kind: "Das kriegt eine Dynamik und das geht nicht. Wenn Stendel bleibt, dann bis zum Ende." Das war am Mittwoch. Just an jenem Tag, als Heldt nach eigenem Bekunden entschieden habe, die Diskussion nicht mehr öffentlich begleiten zu wollen. "Auch aus Respekt vor Daniel Stendel." Der scheint bei Kind allerdings nicht allzu hoch sein. Anders ist dieses öffentliche "Schlagzeilen-Pingpong" kaum zu erklären.

Heldt: "Ergebnisse sind elementar wichtig"

Vor dem selbst auferlegten Maulkorb in dieser Thematik, den Heldt am Donnerstag auf der offiziellen Pressekonferenz auch nicht abnahm, hatte sich der Ex-Schalker aber noch eindeutig nicht eindeutig geäußert. "Ich werde keine Bekenntnisse abgeben - egal in welche Richtung - die vielleicht nicht haltbar sind", sagte Heldt der "Bild": "Fußball ist Tagesgeschäft. Man kann Leistung planen, aber keine Ergebnisse. Und die sind elementar wichtig. Danach richten sich Entscheidungen, nicht ausschließlich, aber oft."

Stendel: "Man muss es nicht ganz so dramatisch sehen"

Ohne einen überzeugenden Sieg am Millerntor könnte es für Stendel sehr eng werden. Der bleibt äußerlich cool. "Ich habe trotz alledem Spaß bei der Arbeit", sagte der Coach am Donnerstag fast trotzig. "Es gibt bei jedem Job mal Phasen, in denen es schwieriger wird." Gegen komplette Schwarzmalerei wehrte sich der 42-Jährige aber: "Wir sind Dritter und in Schlagdistanz zu den ersten beiden Mannschaften. Beide Teams empfangen wir noch im eigenen Stadion. Also muss man es nicht ganz so dramatisch sehen."

Lienen: "Hannovers Probleme hätte ich auch gerne"

In Hamburg nimmt Trainer Ewald Lienen die Diskussion um den 96-Coach, der in seiner aktiven Zeit auch das St.-Pauli-Trikot getragen hat, mit Unverständnis zur Kenntnis. "Die Probleme, die die in Hannover haben, hätte ich auch gerne. Personell ist das eine der bestbesetzten Mannschaften der Liga." Bei den Kiezkickern durfte Lienen bleiben, obwohl die Mannschaft wochenlang Letzter war. Doch diese schwierigen Zeiten scheinen am Millerntor vorbei zu sein. Es ging zuletzt aufwärts, trotz der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin. Das berühmte Momentum spricht im Nordduell also eher für die Kiezkicker.

