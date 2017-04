Stand: 30.04.2017 17:36 Uhr

Hannover 96 uninspiriert, aber erfolgreich von Matthias Heidrich, NDR.de

Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga Schritt gehalten. Ebenso wie Stuttgart, Union Berlin und auch Eintracht Braunschweig heimsten die Niedersachsen am viertletzten Spieltag drei Punkte ein. Frei nach dem Motto "Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss" gewann die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter am Sonntag ihr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (1:0) und bleibt dadurch auf dem dritten Tabellenplatz. "In der Endphase der Saison zählen drei Punkte und die haben wir heute eingefahren", sagte Breitenreiter dem NDR. Der 13. Sieg des heimstärksten Teams der Liga vor eigenem Publikum war bei genauer Betrachtung allerdings wenig überzeugend. Spielerisch ist bei 96 bis zur nächsten Partie am kommenden Freitag (18.30 Uhr) in Heidenheim noch viel Luft nach oben.

Füllkrug fliegt und trifft

Breitenreiter: "Wir sind weiter dick im Rennen" NDR 2 - 30.04.2017 16:02 Uhr Autor/in: Nickelsen, Mats André Breitenreiter war nach dem 1:0-Erfolg von Hannover 96 gegen Düsseldorf nur bedingt zufrieden. Der 96-Trainer im Gespräch mit Mats Nickelsen.







Breitenreiter schickte eine auf Angriff ausgelegte Mannschaft aufs Feld, brachte den Ex-Freiburger Felix Klaus für Sebastian Maier von Beginn an und wurde früh belohnt. Nach neun Minuten kombinierten sich die Gastgeber über die linke Seite sehenswert durch. Die Flanke von Edgar Prib verwertete der durchgestartete Niclas Füllkrug am ersten Pofsten per Flugkopfball - 1:0 für Hannover. So richtig gut tat das frühe Tor dem 96-Spiel allerdings nicht. Zwar hatten die Niedersachsen das Geschehen im Griff, trotzdem fiel den Hausherren nicht viel mehr ein, als es mit langen Bällen gegen die defensiv eingestellten Düsseldorfer zu versuchen - mit wenig Erfolg. Eine Chance von Miiko Albornoz, dessen Flachschuss Fortuna-Keeper Michael Rensing parierte, mehr war nicht aus 96-Sicht (27.). Einige Hannoveraner Fans quittierten die wenig inspirierte, aber ausreichende Leistung ihres Teams mit Pfiffen zur Pause.

Schrecksekunde durch Tschauner

31.Spieltag, 30.04.2017 13:30 Uhr

Hannover 96

Hannover 96 1:0



F. Düsseldorf Tore: 1:0 Füllkrug (9.)

Hannover 96: Tschauner - Sorg, Salif Sané, F. Hübner, Albornoz - Anton, Schmiedebach (46. Bakalorz) - Klaus, Prib - Harnik (88. A. Sobiech), Füllkrug (81. Benschop)

F. Düsseldorf: Rensing - Madlung, Gül, Bormuth - Schauerte (88. Iyoha), Schmitz - Sobottka, Gartner - O. Fink - Ö. Yildirim (82. Ferati), Bebou (76. Kiesewetter)

Zuschauer: 42800



Weitere Daten zum Spiel

Nach dem Seitenwechsel sorgte Philipp Tschauner für eine Schrecksekunde. Hannovers Schlussmann verarbeitete einen Rückpass schlecht. Oliver Fink ging dazwischen, doch der Ball sprang zur Seite und nicht in Richtung 96-Tor weg - zum Glück für Tschauner (48.). Offensiv taten sich die Niedersachsen weiter schwer. Es fehlte ein Taktgeber. Klaus versuchte es in der 67. Minute aus der Distanz, doch Rensing entschärfte den Flachschuss. Der Düsseldorfer Keeper parierte auch Waldemar Antons Versuch aus kurzer Distanz stark (74.). Hannover trat nun engagierter auf, wollte mit dem zweiten Treffer den Deckel draufmachen. Allein, es fehlten der Breitenreiter-Elf die zündenden Ideen. Für drei wichtige Punkte auf dem Weg zurück in Liga eins reichte es gegen bemühte, aber limitierte Düsseldorfer auch so.

