Stand: 25.02.2017 14:56 Uhr

Hannover 96 stolpert gegen Bielefeld

Hannover 96 tritt auf der Stelle. Die Mannschaft von Trainer Daniel Stendel schafft es einfach nicht, Konstanz in die eigenen Leistungen zu bekommen. Am Sonntag gab es deshalb einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Gegen Kellerkind Arminia Bielefeld kamen die "Roten" nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. Beim Abpfiff ließen die Hannoveraner die Schultern hängen. Viele der 36.000 Zuschauer in der Arena stimmten ob dieses Spiels auf Augenhöhe ein gellendes Pfeifkonzert an. Die Vorstellung dürfte auch Altbundeskanzler Gerhard Schröder nicht gefallen haben. Der Aufsichtsratschef, der im Stadion war, hatte zuvor im exklusiven Interview mit dem NDR Sportclub noch einmal das Ziel "Aufstieg" unterstrichen. 96-Coach Stendel wollte von einem "Rückschritt" nichts wissen: "Soweit ich weiß, haben wir einen Punkt gewonnen."

Stendel: "Hat heute nicht sollen sein" NDR 2 - 25.02.2017 16:00 Uhr Autor/in: Tillner, Burkhard Für Hannover 96 zählen in der Zweiten Liga nur Siege. Dementsprechend enttäuscht war Coach Daniel Stendel nach dem 2:2 gegen Bielefeld.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hannover fehlen einmal mehr die Ideen

22.Spieltag, 25.02.2017 13:00 Uhr

Hannover 96

Hannover 96 2:2



A. Bielefeld Tore: 0:1 Hemlein (28.) 1:1 Harnik (37., Foulelfmeter) 1:2 Klos (45.+2, Foulelfmeter) 2:2 Salif Sané (57.)

Hannover 96: Tschauner - F. Arkenberg, F. Hübner, Salif Sané, Albornoz - Bakalorz (86. A. Sobiech), Schmiedebach - Klaus (46. S. Maier), Fossum, Karaman (69. Füllkrug) - Harnik

A. Bielefeld: Hesl - Görlitz, Behrendt, Börner, Schuppan - Schütz, Yabo (63. Junglas) - Hemlein (68. Voglsammer), Staude (75. Brandy), Nöthe - Klos

Zuschauer: 36700



Weitere Daten zum Spiel

Hannover legte gegen Bielefeld los wie die Feuerwehr. Keine halbe Minute war gespielt, da landete der Schuss von Kapitän Manuel Schmiedebach schon am Außennetz. Doch wer gedacht hatte, es würde so weitergehen, sah sich getäuscht. Die Arminia, die von rund 5.000 Fans begleitet wurde, stand danach deutlich besser und ließ zunächst keine weiteren Chancen zu. Das lag auch daran, dass aus dem zentralen Mittelfeld der Hausherren mit Schmiedebach, Marvin Bakalorz und Iver Fossum zu wenig Ideen kamen. Die Defensive der Gäste hatte meist leichtes Spiel - und so reihte sich der 96-Auftritt in die viel diskutierten Leistungen des Stendel-Teams zuletzt. Noch bitterer wurde es für die "Roten", als Bielefeld mit dem ersten Angriff in Führung ging. Reinhold Yabo schickte Christopher Nöthe über links, dessen Hereingabe landete am langen Pfosten bei Christoph Hemlein. Mehrere Hannoveraner versuchten, den Angreifer noch zu stören - und Kenan Karaman fälschte den Schuss unhaltbar für Keeper Philipp Tschauner ab (28.).

Zwei Elfmeter - zwei Geschenke

Doch die Gäste halfen 96 in Person von Brian Behrendt zurück ins Spiel. Der Innenverteidiger ging gegen Karaman, der drauf und dran war, aus dem Strafraum zu dribbeln, dilettantisch zu Werke und verursachte einen Elfmeter. 96-Torjäger Martin Harnik trat an und verwandelte sicher (37.). Doch es blieb nicht beim 1:1, auch der zweite Elfmeter war ein Geschenk - allerdings vom Schiedsrichter. Hannovers Salif Sané spitzelte Keanu Staude gerade noch den Ball weg, dann trat ihm der Bielefelder auf den Fuß. Felix Brych entschied aber auf Foul Sané. Fabian Klos ließ sich nicht zweimal bitten und schob lässig ein (45.+2).

Sané steht in der Luft und nickt ein

Die Gastgeber kamen wie verwandelt aus der Kabine, plötzlich ging es schnell über die rechte Seite. Schmiedebach setzte Fossum ein, der Norweger schoss einmal, zweimal und scheiterte jeweils an Torhüter Wolfgang Hesl, der dann den Ball unter sich begrub (49.). Die "Roten" hatten offenbar die Kombinationsmaschine angeworfen und stellten die Bielefelder immer wieder vor Probleme. Zum Erfolg führte dann eine Ecke: Sebastian Maier brachte den Ball vors Tor, wo sich Sané nach oben schraubte und per Kopf ausglich (57.). Fünf Minuten später setzte sich Linksverteidiger Miiko Albornoz gut durch, seine Hereingabe verpasste Harnik in der Mitte um Zentimeter (62.).

Die Joker stechen nicht

In der Schlussphase war es dann ein Wettkampf der Joker. Bei den Bielefeldern sorgten Andreas Voglsammer (78.) und Sören Brandy (84.) für Gefahr. Auf der anderen Seite brachte Niclas Füllkrug noch einmal Schwung ins Spiel. Erst verfehlte der Stürmer mit seinem abgefälschten Schuss das Ziel (80.), die folgende Ecke verlängerte er per Kopf zu Harnik, der am langen Pfosten jedoch ebenfalls vorbeischoss (81.). Weil auch Bielefelds Nöthe, der frei vor Tschauner aufgetaucht war, vergab (82.), blieb es beim insgesamt gerechten 2:2.

Hannover muss sich mit Remis begnügen

























Dieses Thema im Programm: Sportclub | 26.02.2017 | 22:50 Uhr