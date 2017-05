Stand: 24.05.2017 09:24 Uhr

St. Pauli: Lienen Direktor, Janßen Chefcoach

Wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel hat sich Fußball-Zweitligist FC St. Pauli in der sportlichen Führung neu aufgestellt. Der bisherige Assistenzcoach Olaf Janßen wird neuer Cheftrainer der Kiezkicker, sein Vorgänger Ewald Lienen rückt zum Technischen Direktor auf. Das gaben die Hamburger am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz bekannt. In der neuen Funktion wird der 63-Jährige für die Ausbildung und Entwicklung der Trainer im Nachwuchsleistungszentrum verantwortlich sein. Darüber hinaus wird er sich um die Entwicklung und den Ausbau internationaler Kooperationen kümmern, als Berater für Geschäftsführer und Trainer agieren und schließlich auch Aufgaben in den Bereichen Sponsorenpflege und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Offen ist beim FC St. Pauli weiter der Posten des Sportdirektors.

Lienen: "Es war eine wunderschöne Zeit" 24.05.2017 12:40 Uhr Ewald Lienen spricht über seine Zeit als Trainer des FC St. Pauli. Abstiegsangst habe er nie gehabt, zudem sei er von seiner Frau immer wieder geerdet worden.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lienen-Vertrag bis 2020 verlängert

"Dass Ewald Lienen die Größe besitzt, auf dem Höhepunkt einer Erfolgsgeschichte seinen Nachfolger mit auszuwählen und das Zepter zu übergeben, ist eine besondere Geschichte im Fußballgeschäft", erklärte St. Paulis Präsident Oke Göttlich. Lienens Vertrag wurde vorzeitig bis zum 31. Dezember 2020 verlängert, Janßens Kontrakt läuft bis Juni 2019. Lienen, der nach eigenen Angaben den übergeordneten Posten schon im Dezember 2014 übernehmen sollte, dann aber zunächst Trainer wurde, erklärte: "Als Technischer Direktor kann ich mit meiner Erfahrung helfen und die Entwicklung des Vereins beeinflussen." An Janßen übergebe er den Staffelstab "absolut ruhigen Gewissens", sagte der 63-Jährige: "Olaf ist der Richtige, ich habe ihn auch als Nachfolger empfohlen."

Møller Dæhli bleibt ein weiteres Jahr

Videos 01:28 min Best of Ewald Lienen Hamburg Journal "Bring mal den Abfall runter und spiel dich nicht so auf" - das musste sich Ewald Lienen manches Mal von seiner Frau anhören, wenn er gut gelaunt vom Spiel des FC St. Pauli kam. Video (01:28 min)

Unter dem Duo Lienen/Janßen hatte der nach der Vorrunde abstiegsbedrohte FC St. Pauli mit 34 Punkten die erfolgreichste Rückrunde der Clubgeschichte absolviert. In der Abschlusstabelle belegten die Kiezkicker Rang sieben. "Ich werde mit dem Trainerteam und der Mannschaft alles daransetzen, um eine Zittersaison wie die letzte zu vermeiden", sagte Janßen. Erste personelle Entscheidungen dafür hat St. Pauli bereits getroffen. So wurde bei Cenk Sahin die Kaufoption gezogen, der Türke erhält am Millerntor einen Vertrag bis 2021. Die Hamburger überweisen eine Million Euro Ablöse an Sahins früheren Club Istanbul Basaksehir FK. Von dort war der 22-Jährige im Sommer 2016 auf Leihbasis ans Millerntor gewechselt. Außerdem bleibt der norwegische Nationalspieler Mats Møller Dæhli den Braun-Weißen erhalten. Mit dem SC Freiburg einigte sich St. Pauli darauf, die Ausleihe bis zum 30. Juni 2018 zu verlängern. Der offensive Mittelfeldspieler war im Januar nach Hamburg gekommen.

Die Trainer des FC St. Pauli









































































Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 24.05.2017 | 09:00 Uhr