Bitterer Rückrundenauftakt für St. Pauli

Bitterer hätte der Rückrundenauftakt in der Zweiten Bundesliga für den FC St. Pauli nicht laufen können. Der Tabellenletzte bot am Sonntag beim 0:1 (0:0) im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart eine kämpferisch und spielerisch gute Leistung, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Carlos Mané traf für den Bundesliga-Absteiger in der 84. Minute zum Sieg und vergrößerte St. Paulis Abstiegssorgen. "Die Jungs haben alles gegeben, was möglich war. Wir waren auf Augenhöhe. Wenn dann dieses Tor erst in der 84. Minute fällt, ist es schwer zurückzukommen", sagte Trainer Ewald Lienen.

Mit Johannes Flum, Mats Möller Daehli und Lennart Thy standen alle drei Winterzugänge in der Startelf der Kiezkicker. Zudem durfte sich Yi-Young Park über sein Profidebüt freuen. Der Südkoreaner aus St. Paulis Regionalliga-Mannschaft ersetzte den kurzfristig erkrankten Kapitän Sören Gonther.

Duell auf Augenhöhe

18.Spieltag, 29.01.2017 13:30 Uhr

FC St. Pauli

FC St. Pauli 0:1



VfB Stuttgart Tore: 0:1 Mané (84.)

FC St. Pauli: Heerwagen - Dudziak, L. Sobiech, Y.-Y. Park, Buballa - Nehrig, Flum - C. Sahin, Daehli (73. Buchtmann), Sobota (78. Neudecker) - Thy (81. Schneider)

VfB Stuttgart: Langerak - Großkreutz, Baumgartl, Kaminski, Insua - Mat. Zimmermann (31. Grgic) - J. Zimmer (74. Ginczek), Gentner, Asano, Green (46. Mané) - Terodde

Zuschauer: 29546



Weitere Daten zum Spiel

Trotz der vielen personellen Neuerungen machten die Gastgeber von Beginn an einen gefestigten Eindruck. Auf einem Geläuf, das minütlich schlechter wurde, boten die Kiezkicker dem Favoriten Paroli. Mit etwas Glück hätte St. Pauli auch mit einer Führung in die Pause gehen können. Daniel Buballa traf aus aussichtsreicher Position nur das Außennetz (30.), nachdem Waldemar Sobota seinen Teamkollegen schön in Szene gesetzt hatte. Fünf Minuten später startete Cenk Sahin ein Solo, bekam den Ball etwas glücklich wieder, doch Kevin Großkreutz klärte für die Schwaben. Die Gäste wurden ihrerseits durch Takuma Arsano (20.), der am gut reagierenden St.-Pauli-Keeper Philipp Heerwagen scheiterte, und Simon Terodde (39., aus der Drehung über die Latte) gefährlich. In der Schlussphase der ersten Hälfte setzte Sobota noch eine Ecke auf die Querlatte (45.+2).

Mané macht's für Stuttgart

St. Pauli blieb auch nach dem Seitenwechsel dran, war zunächst spielerisch die bessere Mannschaft. Doch nach ungefähr einer Stunde schickten sich die Stuttgarter an zu zeigen, warum sie um den Wiederaufstieg spielen. Die Gäste übernahmen mehr und mehr das Kommando. St. Pauli setzte auf Konter. In der 71. Minute schickte Möller Daehli Sahin steil, doch der Türke traf nur das Außennetz, nachdem der Ball unglücklich versprungen war. Kurze Zeit später kam Sobota aus 16 Metern frei zum Schuss, doch Mitchell Langerak im VfB-Tor parierte (77.). Dann kam die bittere 84. Minute: Terodde steckte auf Mané durch, Jeremy Dudziak konnte dem Portugiesen nicht folgen, der Heerwagen keine Chance ließ. Die Kraft für eine Antwort konnten die Hamburger nicht mehr aufbringen.

