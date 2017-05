Stand: 05.05.2017 05:13 Uhr

FC St. Pauli: Endspiel auf dem Betzenberg

Für Trainer Ewald Lienen vom FC St. Pauli ist das Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern heute (18.30 Uhr / im NDR Livecenter) ein vorweggenommenes Finale um den Klassenverbleib. "Das ist für beide Mannschaften ein Endspiel", sagte der 63-Jährige am Mittwoch. Die Hamburger stehen mit 38 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Der FCK folgt punktgleich einen Platz dahinter. Der Sieger überschreitet die magische 40-Zähler-Marke und dürfte die sportliche Rettung sicher haben.

Lienen: "Für beide Mannschaften ein Endspiel" 03.05.2017 19:30 Uhr Für St. Paulis Trainer Ewald Lienen ist die Partie am Freitag in Kaiserslautern ein Endspiel. Mit einem Dreier wäre für Lienen der Klassenerhalt sicher.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Kaiserslautern kann kontern"

Lienen sieht das Spiel als eine riesige Herausforderung an: "Kaiserslautern hat eine gute Heimbilanz. Sie sind defensiv stabil und bauen ein richtiges Bollwerk auf. Die Mannschaft kann kontern, spielt schnell nach vorne und hat technisch gut ausgebildete Leute."

Saisonendspurt ohne Dudziak

St. Paulis Außenspieler Jeremy Dudziak wird aufgrund seiner Schulterprobleme in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. "Wir haben uns entschlossen, dass Jeremy operiert wird, um Zeit zu gewinnen", sagte Lienen. "Wenn alles gut verläuft, kann er in der Vorbereitungszeit wieder zur Mannschaft stoßen." Ebenfalls fehlen wird Joel Keller. Der Linksverteidiger leidet noch unter den Folgen einer Erkältung. Abwehrspieler Philipp Ziereis steht hingegen zur Verfügung. Der 24-Jährige, der wegen muskulärer Probleme den jüngsten 4:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim nur von der Tribüne aus verfolgte, war bereits am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

So könnte der FC St. Pauli spielen





















Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 03.05.2017 | 22:40 Uhr