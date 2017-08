Stand: 07.08.2017 09:20 Uhr

FC St. Pauli optimistisch und bescheiden

Ein Spitzenspiel schon am zweiten Spieltag auszurufen, wäre ein wenig verfrüht. Doch sportlich und atmosphärisch ist die Begegnung zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden heute Abend ein Höhepunkt an diesem Zweitliga-Wochenende. Das Duell der Traditionsclubs ist die einzige Partie, in der zwei Auftaktsieger aufeinandertreffen. Das ausverkaufte Millerntor sorgt für einen angemessenen Rahmen. Die Vorfreude bei den Hamburgern ist groß, schließlich war der 1:0-Erfolg in Bochum die konsequente Fortsetzung der abgelaufenen Rückrunde und eine äußert überzeugende Vorstellung. "Wir gehen mit den besten Gefühlen ins Spiel: Abend. Flutlicht. Darauf kann man sich nur freuen", sagte Trainer Olaf Janßen, der in der Saison 2013/2014 als Coach mit Dynamo in die Dritte Liga abgestiegen war. Gleichzeitig betonte er: "Wir sollten aber bescheiden bleiben, auch wenn wir natürlich gegen Dresden wieder gewinnen wollen."

Ex-Kapitän Gonther will Sturmduo stoppen

Einen erheblichen Teil zum Erfolg in Bochum trug Neuzugang Sami Allagui bei, der den Siegtreffer von Christopher Buchtmann auflegte und sehr gut mit Sturmpartner Aziz Bouhaddouz harmonierte. Heute will St. Paulis Ex-Kapitän Sören Gonther das Duo stoppen. Der Innenverteidiger war in der Sommerpause von Hamburg nach Dresden gewechselt. "Ich hatte eine wahnsinnig schöne Zeit in Hamburg. Direkt mit dem ersten Auswärtsspiel dorthin zurückzukehren, ist einfach toll", sagte der 30-Jährige, auf den eine Menge Arbeit zukommen dürfte. "Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich ihn überraschen kann", deutete Bouhaddouz mit einem Lächeln an.

Dudziak eine Alternative für die Defensive

Die personellen Möglichkeiten sind für Janßen noch einmal größer geworden. "Wir können fast die gesamte Mannschaft aufbieten", unterstrich St. Paulis Coach. So meldete sich beispielsweise Jeremy Dudziak im Freundschaftsspiel gegen Stoke City (4:2) am vergangenen Dienstag zurück und ist eine Alternative für die Linksverteidiger-Position.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.08.2017 | 19:30 Uhr