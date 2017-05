Stand: 28.05.2017 11:49 Uhr

Braunschweig-Wolfsburg: "Tempel wird brennen"

Beim Blick auf die Schiedsrichter-Ansetzung für das entscheidende Relegations-Rückspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg am Montag (20.30 Uhr, live im Ersten und im Livecenter bei NDR.de) dürften die Fans der "Löwen" nicht ganz zufrieden gewesen sein. Zwar hat die Eintracht unter der Leitung von Tobias Stieler vier Siege (u.a. das jüngste 3:1 gegen Union Berlin), ein Remis und nur eine Niederlage geholt, allerdings pfiff der 35 Jahre alte Referee aus Offenbach in der abgelaufenen Saison auch die Partie Wolfsburg - Leverkusen: Dieses Spiel ging für den VfL zwar 1:2 verloren, Stieler übersah aber ein elfmeterwürdiges Foul von Wolfsburgs Ricardo Rodriguez an Chicharito. Für die BTSV-Fans sind die Erinnerungen an den falschen Elfmeterpfiff von Sascha Stegemann im Relegations-Hinspiel in Wolfsburg noch wach.

Lieberknecht: "Ich ziehe den Hut vor Herrn Stegemann" 28.05.2017 17:51 Uhr Eintracht Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht ist vor dem Relegations-Rückspiel zuversichtlich und äußert sich auch nochmal zum Hinspiel-Schiedsrichter Sascha Stegemann.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hinspiel-Niederlage abgehakt

Zwar haderten die Braunschweiger am Donnerstag unmittelbar nach Abpfiff berechtigterweise mit der Fehlentscheidung (Trainer Torsten Lieberknecht: "Dadurch ist vielleicht die ganze Saison am Arsch"), aber bei nüchterner Nachbetrachtung dürften auch durch die dickste Vereinsbrille betrachtet drei Dinge aufgefallen sein: Erstens hätte Jan Hochscheidt für seinen Ellbogencheck gegen Daniel Didavi durchaus Rot sehen können, zweitens vergab Mirko Boland die klarste Chance des Spiels fast kläglich und drittens gelang den Braunschweigern im zweiten Durchgang bis auf den Schuss von Ken Reichel in der Nachspielzeit nicht ein einziger halbwegs gefährlicher Torabschluss. Unter dem Strich zu wenig, um etwas Zählbares aus Wolfsburg mitzunehmen. Das weiß auch Lieberknecht: "Das Hinspiel ist komplett abgehakt. Wir haben weiter Bock, Geschichte zu schreiben."

Braunschweigs Fejzic: "Der Tempel wird beben"

Halbzeit in der Relegation: Das sagen die Fans NDR Info - Sport aktuell - 26.05.2017 10:25 Uhr Autor/in: Tabea Kunze Nach dem Relegations-Hinspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig hat Reporterin Tabea Kunze Fans aus beiden Lagen zum 1:0-Sieg des VfL befragt.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Zuversichtlich macht die Blau-Gelben für das zweite und entscheidende Duell, dass sie zu Hause spielen, wo sie in dieser Saison bislang in jedem Spiel getroffen haben und nur eine Niederlage kassierten. Die Stimmung an der Hamburger Straße kann die Mannschaft tragen. "Montagabend in Braunschweig - da weiß man, was da los ist. 'Löwen' beißen. Und sie beißen extrem zurück", versprach Trainer Lieberknecht, der allerdings auf Domi Kumbela und Julius Biada (beide muskuläre Probleme) verzichten muss. Die verbliebenen BTSV-Profis aber sind heiß: "Wir werden jetzt wieder aufstehen, weitermachen und mit unseren Fans im Rücken am Montag alles geben", erklärte Boland. "Das Stadion wird kochen", sagte Saulo Decarli und Torwart Jasmin Fejzic setzte verbal noch einen drauf: "Der Tempel wird beben, wir haben ganz Braunschweig in unserem Rücken."

Gomez: "Wir brauchen ein Auswärtstor"

Die Wolfsburger sind auf einen heißen Tanz vorbereitet: "Ich erwarte Derby-Atmosphäre", erklärte VfL-Trainer Andries Jonker und gab an, dass er "nicht froh" über den knappen Sieg sei. Aber immerhin: "Wir haben wirklich gekämpft. Das hat mich gefreut", sagte er. Bemerkenswert, dass der Coach in einer Partie, in der es darum geht, den Abstieg aus der Bundesliga zu vermeiden, diese Grundtugenden des Fußballs hervorheben muss. Um sein Team erneut mental auf Braunschweig vorzubereiten, verabschiedete sich Jonker mit dem VfL-Tross ins Kurz-Trainingslager - diesmal in die Nähe von Bielefeld. Allerdings ohne Paul-George Ntep. Der Franzose musste im Hinspiel wegen einer Muskelverletzung raus und wird auch in Braunschweig nicht dabei sein. Josuha Guilavogui hingegen soll trotz seiner muskulären Probleme spielen können. Hinspiel-Torschütze Mario Gomez setzt auf die Europapokal-Arithmetik: "Wir brauchen jetzt ein Auswärtstor, dann bleiben wir drin.“

Statistik spricht für Wolfsburg

Getroffen haben die "Wölfe" bei ihren bisherigen zwei Gastspielen in Braunschweig immer. 1993 reichte in der Zweiten Liga ein Elfmetertor von Siggi Reich zum 1:0-Erfolg, 2014 beim 1:1 in der Bundesliga war Luiz Gustavo erfolgreich. Beide Resultate würden dem VfL diesmal den Klassenerhalt bescheren. Und auch ein Blick in die Relegations-Statistik dürfte Braunschweig wenig Mut machen: In bislang 13 von 18 Duellen gab es einen Sieger im Hinspiel, nur zweimal konnte sich der Verlierer anschließend im Rückspiel durchsetzen. Zuletzt gelang dies Waldhof Mannheim vor 29 Jahren. Der 2:3-Niederlage in Darmstadt ließen sie ein 2:1 in Mannheim folgen, im Entscheidungsspiel gewannen sie 5:4 im Elfmeterschießen.

So könnten Braunschweig und Wolfsburg spielen











































Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 29.05.2017 | 20:00 Uhr