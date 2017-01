Stand: 24.01.2017 08:45 Uhr

Braunschweig träumt von der Bundesliga-Rückkehr von Florian Neuhauss, NDR.de

Eintracht Braunschweig war in der Zweitliga-Hinrunde das Maß der Dinge. Auch wenn die Bundesliga-Absteiger aus Hannover und Stuttgart den Blau-Gelben im Nacken sitzen, sind die Braunschweiger optimistisch, dass es mit dem Aufstieg klappt. Die "Löwen" haben sich längst damit arrangiert, vom Jäger zum Gejagten geworden zu sein. Zumal die "Überfavoriten" laut Trainer Torsten Lieberknecht anders als seine Mannschaft "den großen, schweren Rucksack haben, aufsteigen zu müssen".

So lief die Hinrunde

Gerade einmal drei Spieltage stand Eintracht Braunschweig in der Hinrunde nicht an der Tabellenspitze. Das Lieberknecht-Team ist die Überraschung der bisherigen Saison. Mit fünf Siegen zum Auftakt setzten die "Löwen" schnell ein Ausrufezeichen - und machten nach der ersten Niederlage (0:2 in Stuttgart) weiter, als wäre nichts gewesen. Ohnehin zeigten die Niedersachsen Moral, ließen sich auch nicht aus der Erfolgsspur werfen, als sie in Dresden (2:3) und gegen Hannover (2:2) zweimal eine 2:0-Führung verspielt hatten.

Zum Jahresende ging der Eintracht allerdings ein wenig die Puste aus. "Es war eine kräftezehrende Hinrunde. Die Jungs sind körperlich ans Limit gegangen", sagte Lieberknecht. Aus den letzten sieben Spielen vor Weihnachten gab es nur noch neun Punkte. Doch ausgerechnet Hannover sorgte mit einem Patzer am 17. Spieltag dafür, dass Braunschweig auf Rang eins überwinterte.

Lieberknecht: "Was wir erleben, ist nicht normal" Sportclub - 22.01.2017 22:50 Uhr Autor/in: Sven Kaulbars Eintracht Braunschweig startet als Zweitliga-Spitzenreiter in die Rückrunde. Trainer Torsten Lieberknecht im Interview bei Sven Kaulbars über den Kader, Träume und die nächsten Aufgaben.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wer kommt, wer geht?

Manager Marc Arnold setzte im Sommer gezielt auf Klasse statt Masse. Im kleinsten Kader der Liga tobte der Konkurrenzkampf und beflügelte zu Höchstleistungen - bis die Akkus leer waren. In Julius Biada und Suleiman Abdullahi, die beide lange verletzt fehlten, hat Lieberknecht nun zwei "neue" Offensivkräfte in der Hinterhand. Auch deshalb wurde die Eintracht nicht auf dem Transfermarkt aktiv. Einzig Abgänge hätten Arnold zum Umdenken gebracht, es verließ jedoch kein Profi die Niedersachsen.

Selbst der ehemalige polnische Nationalspieler Adam Matuschyk, in der Hinrunde ohne Einsatz und für einen Wechsel nach Polen gehandelt, hat in der Vorbereitung offenbar neuen Mut gefasst. Gebetsmühlenartig betonte Arnold im Winter: In seinem Büro sei kein abwanderungswilliger Spieler vorstellig geworden.

Lieberknecht kann den Unterschied machen

Wie Arnold (bis 2019) hat in der Hinrunde auch Lieberknecht seinen Vertrag in Braunschweig verlängert - sogar bis 2020. Das Duo zeichnet für alle Erfolge verantwortlich, die die Eintracht seit dem Beinahe-Abrutschen in die Viertklassigkeit 2008 erreicht hat. Arnold weiß, was er an seinem Chefcoach hat: "Torsten Lieberknecht ist bekannt dafür, dass er ein Team entwickelt und auch einzelne Spieler besser macht." Gustav Valsvik, Onel Hernandez oder Christoffer Nyman hatten vor der Verpflichtung im Sommer nur absolute Experten auf dem Zettel. Lieberknecht hat die beiden Skandinavier und den Deutsch-Kubaner, der von der Bank des VfL Wolfsburg II verpflichtet wurde, nicht nur in sein Team eingebaut, sondern zu Leistungsträgern geformt.

Und dann ist da ja auch noch Domi Kumbela. Der 32 Jahre alte Stürmer, der die "Löwen" 2013 mit 19 Toren zurück in die Bundesliga geschossen hatte, wurde im Umfeld nach seiner Rückkehr vor einem Jahr schon als Flop tituliert. Aber Lieberknecht machte seinen Lieblingsstürmer im Sommer wieder fit - und Kumbela zahlte das Vertrauen mit bereits elf Toren zurück.

Ausblick auf die Rückrunde

Weitere Informationen Braunschweig auf Kurs: Gut gebrüllt, "Löwen"! Eintracht Braunschweig ist in der Zweiten Liga Herbstmeister geworden, doch die Ziele sind größer. Die "Löwen" wollen den Bundesliga-Aufstieg feiern - am liebsten zum Jubiläum. mehr

Die "Löwen" sind Tabellenführer und werden versuchen, die Spitzenposition zu verteidigen - mit allem, was sie haben. Beim Blick auf die Tabelle fängt bei Lieberknecht "die Träumerei an". Zumal er keinen Druck verspürt. "Den großen, schweren Rucksack, aufsteigen zu müssen, haben die Überfavoriten" aus Hannover und Stuttgart, so Lieberknecht. Beide Konkurrenten haben nur zwei Punkte Rückstand und lauern auf einen Braunschweiger Patzer.

Auch Arnold ist davon überzeugt, dass die Eintracht den Aufstieg schaffen kann: "Wir haben das Niveau." Wegen Lieberknechts Qualitäten sieht er "sogar noch Luft nach oben". Wo noch Potenzial steckt? "Mit der Frische nach der Pause erwarte ich eine weitere Entwicklung", erklärt der Manager mit Blick auf Abwehrmann Valsvik und Stürmer Nyman, die im Sommer durchgespielt haben. Der kleine Kader birgt aber auch Risiken. Verletzungen sind nicht so leicht abzufangen wie andernorts. Vieles hängt zudem an der Treffersicherheit Kumbelas, Hernandez und Nyman folgen in der internen Torjägerliste mit je nur vier Treffern.

Die Eintracht zeigte sich in der Vorbereitung allerdings bereits wieder in vielversprechender Form. In vier Spielen gab es drei Siege - unter anderem das 2:1 gegen Bundesligist Werder Bremen. Den Treffer zum 0:1-Endstand gegen den rumänischen Erstligisten Dimano Bukarest kassierten die "Löwen" erst kurz vor dem Ende. Mit Braunschweig ist auch im zweiten Saisonhalbjahr zu rechnen - und die Motivation dürfte gleich zum Rückrundenauftakt hoch sein: Am 28. Januar gastiert die Eintracht in Würzburg. Dort wo sie in der ersten Runde des DFB-Pokals 0:1 nach Verlängerung ausgeschieden ist.

Braunschweigs Kader der Saison 2016/2017



















































Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.01.2017 | 22:50 Uhr