Arnold: "Habe so eine Misere noch nicht erlebt"

Vor der Saison wurde Eintracht Braunschweig nach dem denkbar knapp verpassten Sprung in die Erste Liga in der Relegation naturgemäß zum Kreis der Aufstiegs-Favoriten gezählt. Nach 13 Partien in der Zweiten Liga ist die Lage allerdings ernüchternd: Die "Löwen" belegen mit lediglich 17 Punkten Rang zehn. Die Niedersachsen haben zwar nur zwei Spiele verloren, aber die Siegermentalität ist offenbar abhanden gekommen. Bisher schlagen lediglich drei Siege zu Buche. Im Interview spricht Manager Marc Arnold über die fehlenden Dreier, Transferplanungen und über den langjährigen Trainer Torsten Lieberknecht.

Herr Arnold, in der Länderspielpause war nicht nur Zeit für harte Arbeit, sondern auch zum Nachdenken. Warum läuft es bei der Eintracht nicht rund - sind es nur die vielen Verletzten?

Marc Arnold: Die Verletzten sind sicher ein Baustein. Aber eigentlich gibt es da nicht großartig etwas, über das wir nachdenken müssten. Wir haben zuletzt ordentliche Leistungen gezeigt. Aber die Arbeit muss auch mal wieder zu drei Punkten führen.

Mirko Boland, Domi Kumbela, Quirin Moll, Joseph Baffo und Christoffer Nyman sind allesamt schwer verletzt - haben Sie solch eine Misere schon mal erlebt?

Arnold: Dass uns auf einen Schlag vier Stammspieler fehlen und davon drei dauerhaft, habe ich in dieser Form noch nicht erlebt. Domi Kumbela hat in der vergangenen Saison 13 Tore geschossen, auch Christoffer Nyman hat zweistellig getroffen. Solche Ausfälle sind logischerweise schwer zu kompensieren. Aber wenn gestandene Spieler ausfallen, haben natürlich auch immer die jungen die Chance, sich zu zeigen. Suleiman Abdullahi wartet zwar noch auf sein Tor, hat aber gerade zwei Assists verbucht. Julius Biada kommt immer mehr in den Spielrhythmus und Özkan Yildirim entwickelt die Spritzigkeit, die er für sein Spiel braucht.

Vor der Saison sind in Saulo Decarli, Phil Ofosu-Ayeh und Nik Omladic allerdings auch drei wichtige Spieler gegangen. Von den Neuzugängen konnte noch keiner nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Haben Sie den Kader falsch eingeschätzt?

Arnold: Da muss ich Ihnen widersprechen. Nur Verteidiger Decarli war ein Stammspieler - und auch in dieser Saison ist der Abwehrblock unser Aushängeschild. Ofosu-Ayeh und Omladic kamen in der Rückrunde nicht mehr regelmäßig zum Einsatz. Und wir haben vor der Saison zwei Stammspieler aus der Zweiten Liga verpflichtet: Steve Breitkreuz war zunächst verletzt, kommt jetzt aber in Tritt, und Louis Samson ist bis auf eine Ausnahme in jedem Spiel zum Einsatz gekommen. Auch Robin Becker, der im Übrigen deutscher Juniorennationalspieler ist, hat sein Potenzial schon angedeutet und Özkan Yildirim, den wir noch nachverpflichtet haben, habe ich ja gerade schon angesprochen. Unter dem Strich können wir durchaus zufrieden sein.

Trotzdem hat Trainer Torsten Lieberknecht gerade im "kicker" gesagt, es wäre "fahrlässig" nicht über Winterzugänge nachzudenken. Können Sie dem Coach ein paar Wünsche erfüllen?

Arnold: Abgesehen von der vergangenen Saison sind wir im Winter immer auf dem Transfermarkt aktiv gewesen. Und auch jetzt halten wir Ausschau, ob jemand für uns interessant ist. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die Verletzten - mit Ausnahme von Joseph Baffo - zu Jahresbeginn wieder auf dem Platz stehen werden. Aber vielleicht brauchen sie nach den längeren Pausen auch ein bisschen länger, um dann wieder richtig fit zu werden. Um aber auf die Frage zurückzukommen: Ja, wir sind handlungsfähig!

In erfolgreichen Zeiten gab es häufiger Gerüchte, dass andere Clubs bei Torsten Lieberknecht angeklopft hätten. Ihr Trainer entschied sich stets für die "Löwen". Diese Saison birgt allerdings einiges an Frustpotenzial. Machen Sie sich Sorgen, dass er irgendwann keine Lust mehr haben könnte?

Arnold: Nein, ich mache mir keine Sorgen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich an Torstens Einstellung irgendetwas geändert hätte. Ohnehin hat er ja seinen Vertrag erst vor einem Jahr bis 2020 verlängert. Die Vertragslaufzeit spricht eine klare Sprache.

Das Interview führte Florian Neuhauss, NDR.de

