Braunschweig in Düsseldorf unter Zugzwang

Der VfB Stuttgart punktet stabil, Union Berlin eilt von Sieg zu Sieg und auch Hannover 96 hat mit dem jüngsten Erfolg gegen 1860 München seine "Pflicht" im Aufstiegsrennen der Zweiten Bundesliga erfüllt. Möchte die viertplatzierte Eintracht aus Braunschweig weiter ein Wörtchen mitreden in der Spitzengruppe, wäre ein Sieg am Montagabend bei Fortuna Düsseldorf (20.15 Uhr / im NDR Livecenter) wichtig. Im Falle eine Niederlage würde der Abstand zum Relegationsrang nach dem 24. Spieltag und vor dem schweren Heimspiel gegen Heidenheim bereits vier Punkte betragen.

"Düsseldorf ist schwierig auszurechnen"

Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht, der immer wieder gerne betont, dass der Aufstieg in Braunschweig kein Muss ist, weiß das natürlich auch und geht die Partie beim Tabellenneunten entsprechend ambitioniert an: "Wir setzen uns das Maximum von drei Punkten als Ziel." Das Problem: "Düsseldorf ist schwierig auszurechnen. Sie sind technisch sehr sicher und haben im Offensivbereich viel Schnelligkeit. Dadurch sind sie auch in der Lage, Druck aufzubauen." Zu Hause gelang das dem Team von Trainer Friedhelm Funkel zuletzt allerdings eher schlecht als recht. Seit nunmehr sechs Heimpartien in Folge warten die Fortunen auf einen Sieg.

Remis gegen Stuttgart als Mutmacher

Diesen ausgerechnet gegen Braunschweig einzufahren, ist nicht einfach. "Wir haben immer wieder gezeigt, dass es schwer ist, gegen uns zu gewinnen", so Lieberknecht. Wie zuletzt beim 1:1 gegen den VfB. "Ich habe gegen Stuttgart viele positive Dinge gesehen. Gerade wie sich das Team von Negativerlebnissen erholt hat, fand ich beeindruckend", lobte der Coach.

Ohne drei Profis, aber mit 1.000 Fans

Verzichten muss Lieberknecht auf Phil Ofosu-Ayeh (Muskelfaserriss), Patrick Schönfeld (Trainingsrückstand) und Saulo Decarli (Achillessehnenprobleme). Dafür werden rund 1.000 Fans die Reise an den Rhein mitmachen. Und das trotz des ungünstigen Termins. "Das ist für einen Montagabend schon außergewöhnlich und kann uns entscheidend helfen. Es ist aber auch Verantwortung zugleich, unseren Fans Freude zu bereiten", sagte Lieberknecht.

