Stand: 30.04.2017 15:20 Uhr

Nyman entscheidet "Löwen"-Duell für Braunschweig von Florian Neuhauss, NDR.de

Eintracht Braunschweig spricht weiter ein gehöriges Wörtchen bei der Verteilung der Aufstiegsränge in Liga zwei mit. Die "Löwen" setzten sich bei 1860 München am Sonnabend vor 39.500 Zuschauern mit 1:0 (0:0) durch und behaupteten damit den zweiten Platz vor Hannover 96, das zeitgleich ebenfalls drei Punkte verbuchte. Braunschweig zeigte allerdings eine schwache Leistung. Die Münchner ließen viele hochkarätige Chancen aus, das Team von Trainer Torsten Lieberknecht entschied die Partie durch seine individuelle Klasse. Gleich doppelt Grund zur Freude hatte Kapitän Ken Reichel, der mit seinem 150. Zweitliga-Spiel (alle in blau-gelb) Jubiläum feierte. Einzige schlechte Nachricht für die Niedersachsen war die fünfte Gelbe Karte für Saulo Decarli, der damit gegen Union Berlin fehlt.

Erst Aggression, dann laues Lüftchen

31.Spieltag, 30.04.2017 13:30 Uhr

1860 München

1860 München 0:1



Braunschweig Tore: 0:1 Nyman (55.)

1860 München: Ortega - Pongracic, Bülow (78. Olic), Boenisch - Busch, R. Lacazette (71. Neuhaus), Liendl, Lumor - Amilton, Aigner - Gytkjaer (70. Mölders)

Braunschweig: Fejzic - Sauer, Decarli, Valsvik, K. Reichel - Boland (61. Baffo), Kijewski (46. Kumbela) - Omladic, Hochscheidt, Hernández - Nyman (73. Moll)

Zuschauer: 39500



Weitere Daten zum Spiel

Die Münchner legten aggressiv los. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da holte sich Stefan Aigner nach einem Foul schon die erste Gelbe Karte ab. Drei Minuten später musste Jasmin Fejzic das erste Mal eingreifen, der BTSV-Keeper hatte Amiltons Schuss im Nachfassen unter Kontrolle. In der Folge konnten sich die Braunschweiger, bei denen Niko Kijewski, Nik Omladic und Jan Hochscheidt für den kranken Quirin Moll, Hendrick Zuck und Domi Kumbela in der Startelf standen, allerdings befreien. Die beste Defensive der Liga stand, die "Nord-Löwen" traten jedoch offensiv zunächst nicht in Erscheinung. Erst in der 27. Minute wurde es mal gefährlich. Kijewski legte die bis dato beste Chance der Partie für Onel Hernandez auf. Der gebürtige Kubaner scheiterte jedoch aus spitzem Winkel an Stefan Ortega im Tor der "Sechziger". Auf der anderen Seite kam erneut Amilton - aus nicht geahndeter Abseitsposition - zum Abschluss, diesmal packte aber Fejzic sicher zu (31.).

Eintracht mit großem Glück

Die Gäste schienen sich dann schon mit dem 0:0 zur Pause abgefunden zu haben. Ganz anders die Münchner: Erst köpfte Kapitän Kai Bülow den Ball nach einer Ecke an den Pfosten (45.) - und die nächste Großchance folgte auf dem Fuße. Nach einer Flanke stand Aigner fünf Meter vor dem Tor frei, köpfte aber Fejzic an - und Maximilian Sauer klärte den abprallenden Ball (45.+1). Dann war wirklich Pause und Zeit zum Durchatmen. Lieberknecht stellte um, brachte in Kumbela eine zweite Spitze. Aber Aigners Zug zum Tor war nicht zu stoppen. Erst schoss der 29-Jährige am leeren Tor vorbei (48.), dann scheiterte der Offensivmann gleich zweimal an Fejzic (54.).

Führung aus dem Nichts

Doch statt des verdienten 1:0 leuchtete nur Sekunden später das 0:1 auf der Anzeigetafel. Omladic bat zum Tänzchen und bediente Christoffer Nyman. Der schwedische Internationale ließ mit einer Drehung gleich zwei Gegenspieler aussteigen und jagte den Ball unter die Latte. Die Hausherren steckten den Schock gut weg, hatten aber weiter kein Glück im Abschluss: Marin Pongracic kam nach einer Ecke zum Kopfball, doch Omladic klärte auf der Linie (70.); Eine gute Freistoß-Chance ließ Michael Liendl liegen (82.). Am Ende hätten die Braunschweiger sogar noch das 2:0 machen müssen, doch auf einmal hatten sie auch vorne Pech. Hochscheidts erster Schuss prallte von der Unterkante der Latte auf die Torlinie und dann zurück ins Feld (83.). Der zweite, ein Schlenzer mit links, prallte an den Pfosten (87.). Um ein Haar hätte sich das noch gerächt: Nach einer Ecke kam Joker Ivica Olic noch einmal zum Kopfball, aber Fejzic rettete den Sieg mit einer Spitzenparade (90.+1).

