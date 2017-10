Stand: 29.10.2017 18:38 Uhr

Braunschweig bleibt Remiskönig von Johannes Freytag, NDR.de

Eintracht Braunschweig tritt in der zweiten Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Die stark ersatzgeschwächten Niedersachsen erspielten sich am Sonntagnachmittag bei Dynamo Dresden beim 1:1 (0:1) einen Punkt, hängen als Zehnter aber weiter im Mittelfeld der Tabelle fest. Gustav Valsvik sorgte mit seinem Ausgleichstreffer dafür, dass die "Löwen" zum siebten Mal in dieser Saison remis spielten. "Meine Mannschaft hat nach dem 0:1 eine gute Reaktion gezeigt. Ich denke, es ist ein leistungsgerechtes Unentschieden", sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach der Partie. Von Rang zwei, den Holstein Kiel belegt, ist der als Aufstiegsanwärter gestartete BTSV mit zehn Punkten Abstand schon weit entfernt.

Verspäteter Anstoß wegen Sturmtief "Herwart"

Der Anstoß in Dresden war um zweieinhalb Stunden nach hinten verschoben worden - Grund war das Sturmtief "Herwart", das die Anfahrtswege arg in Mitleidenschaft gezogen hatte. Unter anderem wurde eine geplante Sonderzugfahrt von Braunschweiger Fans kurzfristig abgesagt, die Anhänger reisten stattdessen mit dem Bus an. Ganz andere - nämlich personelle - Sorgen hatte BTSV-Coach Lieberknecht, der in Dresden gleich auf fünf Stammspieler verzichten musste. Gegenüber dem 1:0-Sieg über Bochum gab es drei Neue in der Startelf der "Löwen": Niko Kijewski, Onel Hernandez und Julius Biada durften beginnen.

Früher Braunschweiger Rückstand

12.Spieltag, 29.10.2017 16:00 Uhr

D. Dresden

D. Dresden 1:1



Braunschweig Tore: 1:0 Möschl (12.) 1:1 Valsvik (60.)

D. Dresden: Schwäbe - Seguin, J. Müller, F. Ballas, Fa. Müller - Lambertz (84. L. Röser), Konrad, Hauptmann - Möschl (66. Kreuzer), Mlapa, Duljevic (70. Berko)

Braunschweig: Fejzic - S. Breitkreuz, Valsvik, Kijewski - Sauer (82. R. Becker), Samson, Biada (74. Abdullahi), K. Reichel - Khelifi (68. Zuck), Ö. Yildirim, Hernández

Zuschauer: 29312



Die Niedersachsen begannen nervös und fahrig, vor allem die Defensive stand unsicher und ungeordnet. Peniel Mlapa vergab die ersten Torgelegenheiten für Dynamo (5., 8.), ehe kurz darauf der Ball dann aber doch im Braunschweiger Netz zappelte: Patrick Möschls Freistoß blieb zunächst in der Mauer hängen, den Nachschuss brachte der Dresdner dann aber zum 1:0 unter (12.). Erst danach fanden die Blau-Gelben auch mal den Weg nach vorne: Biada tauchte frei vor Dresdens Marvin Schwäbe auf, schoss den Keeper aber nur an (17.). Es blieb die beste Gelegenheit der Gäste im ersten Durchgang, die trotz zwischenzeitlicher taktischer Umstellung von 3-4-3 auf 4-2-3-1 weiter Probleme mit dem Spielaufbau hatten. Immerhin stand nun die BTSV-Defensive besser: Lediglich Haris Duljevic sorgte auf Seiten der Gastgeber noch einmal für Torgefahr, Braunschweigs Torwart Jasmin Fejzic packte beim Schlenzer des Bosniers sicher zu (34.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wäre beinahe doch noch das 1:1 für den BTSV gefallen, Özkan Yildirim konnte aber nach einem Querschläger von Manuel Konrad seinen Kopfball nicht richtig platzieren (44.).

Valsvik per Kopf zum Ausgleich

Auch nach Wiederanpfiff agierten die Braunschweiger zunächst unglücklich. Salim Khelifi rutschte bei einem aussichtsreichen Konter weg (50.), eine schöne Flanke von Maximilian Sauer verpassten gleich drei Mitspieler und der nachsetzende Ken Reichel verfehlte das Dresdner Gehäuse deutlich (53.). Als kurz darauf Valsvik vergab (59.), schien der mitgereiste "Löwen"-Anhang zu verzweifeln - durfte nur wenige Sekunden später aber doch jubeln: Denn nach der anschließenden Ecke stieg Valsvik am höchsten und erzielte per Kopf den Ausgleich (60.).

Abdullahi hätte zum Helden werden können

Beiden Mannschaften war nun anzumerken, dass sie sich mit einer Punkteteilung nicht zufrieden geben wollten. Vor allem Dynamo erhöhte wieder den Druck und kam durch Möschl (64.), Andreas Lambertz (71.) und Erich Berko (72.) zu guten Chancen. Auf der Gegenseite traf Yildirim aus 22 Metern den Ball nicht richtig (69.). In der 83. Minute gab es noch einmal eine Schrecksekunde für die Niedersachsen: Niklas Kreuzer traf für Dresden, das Tor wurde aber zu Recht wegen der Abseitsstellung des Angreifers nicht anerkannt. Wenig später scheiterte Suleiman Abdullahi zweimal aus aussichtsreicher Position (89., 90.+1) - so blieb es denn beim 1:1, das keines der beiden Teams wirklich voranbringt.

