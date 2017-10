Stand: 21.10.2017 14:49 Uhr

Braunschweig beendet Tor- und Siegflaute von Andreas Bellinger, NDR.de

Eintracht Braunschweig hat seine Torflaute in der zweiten Fußball-Bundesliga beendet und beim 1:0 (1:0) gegen den VfL Bochum den erhofften Dreier geschafft. Nach drei sieglosen Spielen und 235 Minuten ohne Torerfolg traf Mittelfeldspieler Özkan Yildirim am Sonnabend schon in der siebten Minute und schoss die "Löwen" damit aus dem grauen Mittelmaß der Tabelle. Im Duell der Ex-Bundesligisten war der Sieg allerdings eher schmeichelhaft, Bochum konnte die sich bietenden Chancen aber nicht nutzen. Die Freude über den Sieg des BTSV wurde vor 19.790 Zuschauern im Eintracht-Stadion durch die Verletzungen von Torhüter Jasmin Fejzic und Verteidiger Joseph Baffo getrübt, die den Braunschweigern möglicherweise länger fehlen werden.

Yildirim trifft zum Tor des Tages

11.Spieltag, 21.10.2017 13:00 Uhr

Braunschweig

Braunschweig 1:0



VfL Bochum Tore: 1:0 Ö. Yildirim (7.)

Braunschweig: Fejzic (6. Marcel Engelhardt) - Baffo (46. Zuck), Valsvik, S. Breitkreuz - Sauer, Moll, Samson, K. Reichel - Khelifi, Ö. Yildirim - Nyman (82. Biada)

VfL Bochum: M. Riemann - Gyamerah, Fabian, Leitsch - Gündüz (65. Hemmerich), Danilo Soares (71. Bastians) - Celozzi, Eisfeld (87. Wurtz) - Stöger - Hinterseer, R. Kruse

Zuschauer: 19790



Weitere Daten zum Spiel

"Nach den vergangenen Wochen sind wir mal wieder dran", hatte BTSV-Trainer Torsten Lieberknecht gemeint. Die bei den Torlos-Auftritten gegen St. Pauli (0:2) und in Duisburg (0:0) besonders vermissten Christoffer Nyman (Faserriss in der Wade) und Salim Khelifi (Rot-Sperre) konnte er wieder aufbieten, was dem Offensivspiel leidlich guttat. Zunächst aber reihte sich Keeper Fejzic in die Liste der Verletzten (Mirko Boland, Domi Kumbela) ein. Bei der ersten Chance der Bochumer (2.) verdrehte er sich den Rücken. Das Zweitliga-Debüt seines Vertreters Marcel Engelhardt war erst 55 Sekunden alt, als die Braunschweiger zum 1:0 trafen. Der neu in die Startelf gekommene Maximilian Sauer passte überlegt auf Yildirim, der aus 15 Metern souverän ins linke Eck abschloss.

Baffo schwer verletzt

Die Führung war allerdings schmeichelhaft, denn im Spiel Zwölfter gegen Dreizehnter hätten die Ruhrkicker den Ausgleich durchaus verdient gehabt. Pech zudem für Verteidiger Baffo, der nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Robbie Kruse vom Platz getragen werden musste. Hendrick Zuck kam für ihn zur zweiten Halbzeit, die gleichermaßen abwechslungsreich und hart geführt wurde. Nickligkeiten blieben hüben wie drüben nicht aus. Und die beste Chance hatten die Braunschweiger. Doch Yildirim verpasste die Entscheidung (73.), weil sein mächtiger Rechtsschuss an die Latte krachte.

