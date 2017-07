Stand: 21.07.2017 09:18 Uhr

Eintracht: Wird aus Anspruch Wirklichkeit? von Johannes Freytag, NDR.de

Erst in der Relegation hat Eintracht Braunschweig vor eineinhalb Monaten den Aufstieg in die Bundesliga verspielt. Der verpassten Chance trauern die "Löwen" aber nicht nach, in diesem Jahr wollen sie einen neuen Versuch starten. Der BTSV-Kader blieb nahezu unverändert, allerdings sind die Erwartungen im Umfeld gestiegen. Können die Niedersachsen mit der ungewohnten Favoritenbürde umgehen? Der Saisonausblick.

So lief die vergangene Saison

Die vergangene Saison hat Eintracht Braunschweig fast wie im Rausch erlebt. 23 Spieltage lang standen die überraschend starken "Löwen" auf einem direkten Aufstiegsplatz, am Ende reichte es doch nur zu Rang drei. Der Traum von der Rückkehr in die Bundesliga endete schließlich in den Relegationsspielen gegen den VfL Wolfsburg mit zwei 0:1-Niederlagen. "Das haben wir verarbeitet. Mittlerweile überwiegt der Stolz, eine tolle Saison abgeliefert zu haben. Nun gilt es, sich neue Ziele zu stecken", setzte Eintracht-Urgestein Ken Reichel (geht in sein zehntes Jahr beim BTSV) einen Haken hinter die Spielzeit und blickt zuversichtlich nach vorne.

Braunschweigs Kader der Saison 2017/2018















































Wer kam, wer ging?

Das Erfolgsteam der vergangenen Saison ist weitestgehend zusammengeblieben. In Phil Ofosu-Ayeh (Wolverhampton) und Nik Omladic (Fürth) verließen lediglich zwei Stammkräfte den Club. Marcel Correia (Kaiserslautern) war lange verletzt und Adam Matuschyk (Lubin) kam nur auf einen Saison-Einsatz. Für Ofosu-Ayeh und Omladic haben die Niedersachsen beim Ligakonkurrenten Aue zweimal starken Ersatz gefunden. Der 25 Jahre alte Abwehrmann Steve Breitkreuz stand 2016/2017 in allen 34 Saisonspielen jeweils 90 Minuten auf dem Platz, der drei Jahre jüngere Mittelfeldspieler Louis Samson kam immerhin auf 27 Einsätze. Die Youngster Robin Becker (Leverkusen) und Steffen Nkansah (Gladbach II) sind eher als Investition in die Zukunft zu sehen.

Lieberknecht: "Messlatte sehr hoch gelegt"

Coach Torsten Lieberknecht kann also auf ein eingespieltes Team zurückgreifen und hat den Kader nebenbei noch einmal verjüngt. Das passt zum Plan des Trainers, in der neuen Saison risikofreudiger und dynamischer agieren zu lassen. Lieberknecht weiß, was von seiner Mannschaft erwartet wird: "Wir haben die Messlatte mit der vergangenen Saison sehr hoch gelegt. Das immer wieder zu bestätigen, ist die große Kunst, und unsere Motivation ist sehr hoch." Der Trainer hat viele taktische Optionen, kann in der Defensive mit Dreier-, Vierer- oder Fünfer-Kette spielen lassen. Auch die Offensive ist mit Suleiman Abdullahi, Christoffer Nyman und Domi Kumbela stark besetzt.

Hohe Erwartungen an die kommende Spielzeit

Lieberknecht sieht sein Team als Anwärter auf einen Spitzenplatz in der Liga: "Wir zählen sicher zu den Favoriten", erklärte der 43-Jährige. Und da liegt das Problem: Im Gegensatz zum Vorjahr kann der BTSV nicht mehr den Underdog geben, der den großen Favoriten Stuttgart und Hannover lange Paroli bot. Nachdem die beiden Platzhirsche weg sind, ist der Erwartungsdruck in Braunschweig gestiegen. Aus dem "Kann-Aufsteiger" ist beinahe ein "Muss-Aufsteiger" geworden - es bleibt abzuwarten, wie das Team mit dieser neuen Rolle zurechtkommt.

