Wolfsburgs Frauen mit einem Bein im Achtelfinale von Matthias Heidrich, NDR.de

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen mit einem Bein im Achtelfinale der Champions League. Der deutsche Meister gewann am Mittwochabend das Hinspiel der ersten K.o.-Runde beim spanischen Meister Atletico Madrid dank einer starken zweiten Halbzeit klar mit 3:0 (0:0). Dem Rückspiel am nächsten Mittwoch (17 Uhr) im eigenen Stadion können die VfL-Frauen gelassen entgegensehen. Im Falle des Achtelfinaleinzugs trifft Wolfsburg, das in der vergangenen Saison nur bis ins Viertelfinale kam, auf den Sieger des Duells zwischen Lilleström SK Kvinner aus Norwegen und dem dänischen Team Bröndy IF Kopenhagen (Hinspiel: 0:0).

VfL-Frauen in der ersten Hälfte im Glück

Atletico entpuppte sich von Beginn an als der erwartet schwere Gegner. Zwar hatten die Wolfsburgerinnen zunächst mehr vom Spiel, doch zwingende Torchancen konnte sich die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch kaum herausspielen. In der 19. Minute sorgte ein Schuss aus der Drehung von Pernille Harder aus kurzer Distanz für etwas Gefahr vor dem Tor der Gastgeberinnen. In der Folgezeit waren die VfL-Frauen auf Unterstützung der unsicheren Dolores Gallardo angewiesen, um einem Tor nahe zu kommen. Zunächst schlug Madrids Torfrau über den Ball (25.), dann lenkte sie eine Ecke genau in die Füße von Sara Björk Gunnarsdottir, die aber viel zu überrascht war, um den Ball noch kontrollieren zu können (27.). In der Schlussphase der ersten Hälfte kamen die Spanierinnen immer besser ins Spiel. VfL-Keeperin Almuth Schult musste sich beim Schuss von Sonia Bermudez mächtig strecken (39.). In der 42. Minute hatten die Wolfsburgerinnen schlichtweg Glück, dass Carmen Menayos Kopfball aus kurzer Distanz vollkommen misslang und am Pfosten vorbeistrich.

Harder mit feiner Einzelleistung zum 1:0

Da kam die Führung für die Gäste aus Niedersachsen nach dem Seitenwechsel ein wenig überraschend. Doch gegen die geschmeidige Drehung, den beherzten Antritt und präzisen Abschluss von Harder hatte die Atletico-Abwehr in der 47. Minute keine Gegenmittel - 1:0 für die VfL-Frauen. Das Tor gab dem Lerch-Team zusätzliches Selbstvertrauen. In der Folgezeit hatten die Wolfsburgerinnen das Spiel unter Kontrolle, gestatteten den Gastgeberinnen kaum noch Offensivaktionen. Es sprach für den deutschen Meister, dass er sich nicht auf dem 1:0 ausruhte, sondern weiter nach vorne spielte. Die Belohnung folgte in der 78. Minute: Eine scharfe Hereingabe von Gunnarsdottir schob Silvia Meseguer ins eigene Tor - 2:0 für den VfL. Die eingewechselte Ewa Pajor machte mit dem 3:0 (86.) kurz vor Schluss den Deckel auf einen verdienten Sieg der Norddeutschen drauf, die damit fürs Achtelfinale planen können.

