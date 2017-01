Stand: 05.01.2017 20:26 Uhr

Transfercoup: Wolfsburg schnappt sich Mainzer Malli

Die Winterpause der Fußball-Bundesliga bleibt in Sachen Transfers hochinteressant - und der VfL Wolfsburg trägt seinen Teil dazu bei. Die Niedersachsen haben am Donnerstagabend für eine Überraschung gesorgt und Mittelfeldspieler Yunus Malli vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 verpflichtet. Der 24-Jährige erhält beim VfL einen Vertrag bis 2021 und wird am Freitag im Trainingslager im spanischen La Manga offiziell vorgestellt.

Malli kostet rund 12,5 Millionen Euro

Die Ablösesumme wird auf rund 12,5 Millionen Euro geschätzt. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers, der aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach stammt, wäre in Mainz noch bis 2018 gelaufen. Malli absolvierte in der Hinserie alle bislang 16 Partien für Mainz, schoss dabei sechs Tore und bereitete sieben weitere vor. Nach dem Verkauf von Julian Draxler nach Paris hat der VfL die entstandene Lücke im offensiven Mittelfeld geschlossen.

Ismaël: "Torgefährlich, stark in Standards"

Die Verantwortlichen des VfL freuen sich über ihren Transfercoup: "Er hat bereits weit über 100 Bundesligaspiele absolviert und auf europäischer Ebene mit der türkischen Nationalelf sowie mit Mainz in der Europa League Erfahrung gesammelt. Zudem ist er ein absoluter Teamplayer", sagte Olaf Rebbe, Leiter Sport beim VfL Wolfsburg. Und Cheftrainer Valérien Ismaël ergänzte: "Mit Yunus Malli haben wir im Offensivbereich nochmal an Flexibilität und Stärke hinzu gewonnen und natürlich auch den Konkurrenzkampf im Mittelfeld erhöht. Er ist torgefährlich, zeichnet sich aber auch durch Assists aus. Zudem ist er stark in Standards."

