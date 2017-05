Stand: 06.05.2017 18:06 Uhr

"Wölfe" holen Big Points im Abstiegskampf von Christian Görtzen, NDR.de

Der VfL Wolfsburg ist auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt vorangekommen. Durch das 2:0 (0:0) am Sonnabend beim DFB-Pokalfinalisten Eintracht Frankfurt ist das Thema "direkter Abstieg" so gut wie abgehakt. Die Niedersachsen haben zwei Spieltage vor dem Ende der Saison mit ihren jetzt 36 Punkten sechs Zähler Vorsprung auf den FC Ingolstadt, der im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist. Zudem haben sich die "Wölfe" vom Hamburger SV und dem 1. FSV Mainz 05 (beide 33) abgesetzt. Der Drittletzte HSV empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) die Rheinhessen, die in der Tabelle Rang 15 einnehmen. Wolfsburg steht auf Platz 14. Die Mannschaft von VfL-Coach Andries Jonker empfängt am Sonnabend Borussia Mönchengladbach, am 34. Spieltag geht es nach Hamburg. "Wenn wir so auftreten, haben wir die Chance, in der Bundesliga immer zu gewinnen", sagte Torschütze Mario Gomez NDR 2. "Heute war es ein extrem wichtiges Spiel für uns. Wir sind es sehr konzentriert, sehr engagiert angegangen und haben es verdient gewonnen."

Gomez: "So müssen wir öfter spielen" NDR 2 - 06.05.2017 17:52 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten Dem VfL Wolfsburg ist mit dem 2:0 in Frankfurt ein Befreiungsschlag gelungen. Stürmer Mario Gomez fordert für die letzten beiden Partien einen ähnlichen Auftritt.







Ntep vergibt Top-Chance

32.Spieltag, 06.05.2017 15:30 Uhr

E. Frankfurt

E. Frankfurt 0:2



VfL Wolfsburg Tore: 0:1 Didavi (48.) 0:2 Gomez (63.)

E. Frankfurt: Hradecky - Varela, M. Hector, Oczipka - Chandler, Stendera (52. Tarashaj), Gacinovic, Tawatha - Fabian, Rebic (67. D. Blum) - Hrgota (67. Seferovic)

VfL Wolfsburg: Casteels - S. Jung (84. Blaszczykowski), Knoche, Wollscheid, Gerhardt - Guilavogui, Bazoer - Didavi (80. Malli), Arnold, Ntep (73. Vieirinha) - Gomez

Zuschauer: 49000



Weitere Daten zum Spiel

Im Vergleich zum 0:6 gegen Bayern München nahm Jonker vier Änderungen an seiner Anfangsformation vor: Kapitän Luiz Gustavo (der um eine längere Sperre herumkam) sowie Ricardo Rodriguez (Knöchel), Jakub Blaszczykowski (Rücken) und Jannes Horn (Ersatzbank) machten Platz für Sebastian Jung, Philipp Wollscheid, Josuha Guilavogui und Paul-Georges Ntep. Nach einer gemächlichen Anfangsviertelstunde erarbeiteten sich die Gastgeber die erste Chance: Ante Rebic spielte den Ball von der linken Außenbahn in die Strafraummitte, dort aber kam Branimir Hrgota einen Schritt zu spät (15.). Die "Wölfe" enttäuschten im Spiel nach vorne lange Zeit auf ganzer Linie. Zum Teil war die Passqualität unterirdisch. Unvermittelt kam der VfL dann aber doch zu einer guten Chance: Nach einem Patzer des Frankfurter Linksverteidigers Bastian Oczipka passte Daniel Didavi zur Mitte, wo Mario Gomez schon lauerte. Michael Hector spitzelte den Ball im letzten Moment aber noch weg, sodass Gomez nicht herankam - das Spielgerät landete jedoch bei Ntep am hinteren Pfosten. Der Franzose schoss aber aus kurzer Distanz neben das Tor (29.). Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer wieder Kampf und Krampf zu sehen.

Didavi trifft nach schönem Direktspiel

Die zweite Halbzeit begann ganz anders. Plötzlich spielten die Niedersachsen schnell, direkt, technisch anspruchsvoll - und das zahlte sich aus. Der Niederländer Riechedly Bazoer passte den Ball scharf zu Gomez, der diesen mit seinem Fuß nur "abklatschen" ließ. Es war die perfekte Vorarbeit für Didavi, der auf den Frankfurter Torhüter Lukas Hradecky zustrebte und die Nerven behielt. Der Wolfsburger Spielmacher schoss dem Finnen den Ball zum 1:0 (48.) durch die Beine.

In der 59. Minute sah Linksverteidiger Yannick Gerhardt seine fünfte Gelbe Karte, er ist damit für das Heimspiel gegen Gladbach gesperrt. Kurz darauf ging es hin und her: Zunächst parierte VfL-Keeper Koen Casteels stark einen Kopfball von Hrgota (62.), und im Gegenzug trumpfte Ntep groß auf. Nach einem Beinschuss gegen Guillermo Varela und einem Sprint gelangte er im Strafraum eigentlich in eine gute Schussposition. Seine größte Leistung bei der ganzen Aktion war aber, dass er die Übersicht bewahrte und auf Gomez querlegte. Der Nationalstürmer schob zum 2:0 (63.) ein - es war sein 15. Saisontor. Frankfurt drängte und kam durch Marco Fabian (70.) und dem eingewechselten Haris Seferovic (73.) zu guten Chancen. Auf der anderen Seite hätte Bazoer alles klarmachen können (77.). Die Hessen bemühten sich in der Schlussphase, brachten den Erfolg der Gäste aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

