Stand: 22.01.2017 08:00 Uhr

Wer hat's erfunden? Doch die Braunschweiger?

Der Ball wird munter hin- und hergekickt zwischen Braunschweig und Lüneburg. Lange Zeit schien es eindeutig, dass in Braunschweig das erste Fußballspiel auf niedersächsischem Boden stattfand, vermutlich gar das erste in Deutschland. Doch in dieser Woche berichtete die "Landeszeitung" aus Lüneburg über neue Erkenntnisse des Dresdener Historikers Hans-Peter Hock. Demnach finde sich in Deutschland der "älteste und belastbarste Beleg für das erste Fußballspiel nach unseren Regeln" in Lüneburg. In Braunschweig dagegen hätten 1875, als das erste Spiel an einem Lüneburger Gymnasium gespielt worden sei, noch Rugby-Regeln gegolten. Nachdem NDR.de über diese Erkenntnisse berichtet hatte, reagierte die Stadt Braunschweig prompt. Man gratulierte Lüneburg zu dem neuen Status als Fußball-Wiege - und beanspruchte zugleich für sich die Rolle als Wegbereiter des Sports.

Stadt Braunschweig reagiert prompt

"Wenn in Lüneburg tatsächlich erstmals ein Fußballspiel nach modernen englischen Regeln gespielt wurde, so freut uns das", teilt das Braunschweiger Stadtmarketing mit. "Das ist ein weiterer Beleg dafür, wie fortschrittlich die Lehrer damals in Norddeutschland mit dem damals ja neuen Thema des Ballsports umgegangen sind." Es habe ohnehin an vielen Orten in Deutschland in dieser Zeit eine aufkeimende Begeisterung für Ballsport gegeben. "Dies ändert nichts an der Tatsache, dass auf Initiative des Braunschweigers Konrad Koch, den Fußball als pädagogisches Mittel im Schulalltag aufzunehmen, der lange und erfolgreiche Weg dieser Sportart in Deutschland geebnet wurde." Als Beispiel für diese These wird angeführt, dass in dem von ihm formulierten deutschen Regelwerk für den Fußball bis heute noch gültige Abseits-Regel stamme.

"Lüneburg hat offenbar frühen und großen Anteil"

Zumindest die alleinige Urheberschaft an der Verbreitung des populären Ballsports in Deutschland beansprucht die Löwenstadt nicht für sich. Natürlich habe die um sich greifende Begeisterung für das Fußballspiel den Weg für die schnelle Verbreitung von Kochs Regeln geebnet, schreibt die Stadt Braunschweig. "Daran haben die Lüneburger offenbar einen frühen und großen Anteil." Aus Dresden gab es übrigens bislang keine Reaktion. Auch in der sächsischen Stadt soll schon früh mit sportlichem Ehrgeiz gegen einen Ball getreten worden sein, nämlich sogar schon 1873. Doch dabei soll es aber - wie auch in Braunschweig - um ein Spiel nach Rugby-Regeln gegangen sein.

