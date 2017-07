Stand: 02.07.2017 13:06 Uhr

Werder: Kein neuer Vertrag für Pizarro

Claudio Pizarro wird nicht mehr für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen auflaufen. Der Club gab zum Trainingsstart am Sonntag bekannt, dass der 38 Jahre alte Peruaner keinen neuen Vertrag erhalten werde. "Wir haben bereits Mitte Mai Claudio signalisiert, dass wir seinen Vertrag sehr wahrscheinlich nicht verlängern werden. In Absprache mit Claudio haben wir aber gemeinsam entschieden, vor einer Veröffentlichung die Entwicklung bis zum Start in die Vorbereitung abzuwarten", sagte Sportchef Frank Baumann, der Pizarros Verdienste herausstrich: "Claudio ist eine Legende und völlig zurecht erhält er bei uns den bestmöglichen Abschied, den ein Spieler bei Werder Bremer erhalten kann - sein eigenes Abschiedsspiel. Nach seinem Karriereende werden wir dazu alle Details mit ihm besprechen."

Bester Werder-Torschütze in der Bundesliga

Pizarro ist mit 104 Treffern Werders Rekordtorschütze in der Bundesliga. Insgesamt erzielte er in der Eliteliga 190 Tore. "Es war mir immer eine große Ehre, das Trikot des SV Werder Bremen zu tragen. Der Verein, die Stadt und die Fans werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich hätte gerne noch weiter für Werder gespielt, aber ich akzeptiere die Entscheidung des Vereins", so Pizarro. Seine Karriere möchte der Stürmer noch nicht beenden. Ein Jahr wolle er noch spielen.

Baumann: Wollen Entwicklung der Talente nicht blockieren

Pizarro gehörte in Bremen bei seinen drei Engagements (1999 bis 2001 / 2008 bis 2012 / 2015-2017) immer zu den Publikumslieblingen, in der vergangenen Saison war er jedoch kein Leistungsträger mehr. Der Peruaner erzielte in 19 Bundesliga-Einsätzen nur einen Treffer und war häufig verletzt. Zudem änderte Nouri Werders taktische Grundausrichtung und setzte auf schnelles Umschalten und agile Offensivkräfte. Dies soll auch in der kommenden Saison so sein. Für Pizarro war deshalb kein Platz mehr im Werder-Kader. "Aufgrund der großen Konkurrenzsituation im Angriff und der jungen Talente, deren Entwicklung wir nicht blockieren möchten, haben wir uns dazu entschieden, den Vertrag mit Claudio nicht zu verlängern", betonte Baumann.

