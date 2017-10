Stand: 17.10.2017 15:58 Uhr

Werder: Schießt Pizarro Nouri ins Aus?

Die berühmten Geschichten, "die nur der Fußball schreibt", könnten am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) um ein Kapitel erweitert werden. Dann gastiert nämlich Werder Bremen beim 1. FC Köln und die Kellerpartie erhält durch eine Personalie eine ganz besondere Note. Bei der Geißbockelf spielt seit drei Wochen Claudio Pizarro. Der 39-Jährige ist Werder Bremens Bundesliga-Rekordtorschütze und erhielt bei den Hanseaten im Sommer keinen neuen Vertrag. Angeblich auf Betreiben von Trainer Alexander Nouri. Nun kommt es also zum Wiedersehen, und ausgerechnet Pizarro könnte seinen Ex-Coach den Job kosten - sollte der Peruaner treffen und der Tabellenvorletzte Bremen beim Liga-Schlusslicht die Sieglos-Serie fortsetzen. Pizarro kündigte zwar an, "aus Respekt" nicht jubeln zu wollen, mehr allerdings auch nicht: "Am Sonntag kann ich leider nicht mitleiden."

Einen Tag früher nach Köln

Noch versuchen die Norddeutschen aber, die Trainerdiskussion kleinzuhalten: "Wir sind überzeugt von der Arbeit von Alexander Nouri und seinem Trainerteam", erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann am Dienstag. Der 41-Jährige zeigte sich "überzeugt, dass wir uns in dieser Konstellation aus der Situation befreien können". Eine erste Maßnahme sei, dass das Team bereits am Freitag nach Köln reisen werde: "In der Vergangenheit haben wir damit gute Erfahrungen gemacht, um punktuell neue Reizpunkte setzen zu können." In Köln schließt sich gewissermaßen ein Kreis für die Hanseaten, denn am Rhein begann am 5. Mai mit dem 3:4 die aktuelle Negativserie von - saisonübergreifend - elf sieglosen Ligaspielen. Von einem Schicksalsspiel für Nouri will Baumann dennoch nicht reden: "Ich weiß nicht, was passieren könnte, dass sich das ändert."

Kritik an der defensiven Grundordnung

Dennoch dürfte Nouri bei einer erneuten Niederlage kaum noch zu halten sein. Baumann gibt sich auch nicht blauäugig: "Man kann sich nicht nur darauf verlassen, dass wir wieder eine Top-Rückrunde spielen. Auch vor einem Jahr haben wir in einer schwierigen Situation die Ruhe bewahrt, aber wir müssen den Turnaround schaffen." Im Zentrum der Kritik steht immer mehr das defensive Grundkonzept, das Nouri seiner Mannschaft verordnet hat. So klagte beispielsweise Izet Hajrovic in der "Kreiszeitung Syke" nach dem 0:2 gegen Gladbach: "Wir können in der Defensive noch so gut stehen, wenn wir aber nach vorne nichts machen, bringt das nichts." Die Frage, ob er sich mehr Offensivgeist wünsche, beantwortete der Bosnier vielsagend: "Dazu kann ich nichts sagen. Es ist eine Frage an den Trainer. Aber es ist eine gute Frage."

Labbadia wird schon als Nouri-Nachfolger gehandelt

Mitspieler Thomas Delaney sieht hingegen kein Taktikproblem bei Werder: "Wir wollten aggressiver sein, als wir es gezeigt haben. Wir wollten höher pressen. Hauptgrund unseres schlechten Starts ist, dass wir unserem Plan nicht folgen", erklärte der Däne. Bleibt die Frage, warum? Eine Frage, die sich offenbar auch Baumann stellt: Der Sportchef bewertete es zwar als "gutes Zeichen", dass die Spieler sich "sehr selbstkritisch" mit der Situation befassen, sieht die Verantwortung allerdings klar beim Trainer, dem aber anscheinend die Ideen für ein schlüssiges Offensivkonzept fehlen. Nouri obliege es, den Profis die Marschroute deutlich zu machen: "Speziell mit dem Ball müssen wir uns verbessern. Da haben wir einiges zu tun." Drei magere Treffer hat Werder in acht Spielen erzielt. Kein Wunder, dass bei einer möglichen Trennung von Nouri laut "Bild" ausgerechnet Bruno Labbadia als aussichtsreichster Nachfolgekandidat gilt - der 51-Jährige erzielte als Stürmer für Werder in 63 Ligaspielen 18 Tore.

