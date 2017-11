Stand: 03.11.2017 07:03 Uhr

Videobeweis: DFB-Chef kritisiert Schiedsrichter

Seit Saisonbeginn ist der Videobeweis in der Fußball-Bundesliga in aller Munde. Statt einfach für mehr Gerechtigkeit, sorgte die neue Regelung vielerorts vor allem für Diskussionen und zuletzt auch Unverständnis. Anders als von der Schiedsrichtergilde zunächst erklärt, griff der Videoassistent nicht nur bei krassen Fehlentscheidungen des Unparteiischen auf dem Platz ein. Mit einem Brief an die Vereine, in dem eine Neuregelung beschrieben wurde, überraschten die Schiedsrichter nun nicht nur die Mannschaften, sondern auch Reinhard Grindel. "Dieses Schreiben wurde mit mir nicht abgestimmt", sagte der DFB-Präsident am Donnerstagabend am Rande einer Podiumsdiskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bremen NDR Info und fügte hinzu: "Ich bin darüber nicht glücklich." Der Schiedsrichter solle weiter "das Sagen" haben und der "Videoassistent kein Oberschiedsrichter" sein.

Neue Regel bereits seit fünftem Spieltag

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte der DFB am 25. Oktober in Abstimmung mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen dreiseitigen Brief an alle Clubs geschickt. Dieser soll in den kommenden Tagen mit entsprechenden Videoszenen veröffentlicht werden. Der "kicker" zitierte bereits aus dem Schreiben: "Bei schwierigen Situationen, in denen die Einordnung der Schiedsrichterentscheidung in die Kategorie 'klarer Fehler' nicht zweifelsfrei gewährleistet ist, der Video-Assistent aber starke Zweifel an der Berechtigung der Schiedsrichterentscheidung hat, soll er das dem Schiedsrichter unverzüglich mitteilen."

Diese Neuregelung war offenbar bereits der Grund dafür, dass es zuletzt gehäuft zu Videobeweisen kam. Wohlgemerkt zunächst ohne das Wissen der Vereine und der Öffentlichkeit. In dem Schreiben ist von einer "Kurs-Korrektur" die Rede. Diese sei nach dem fünften Spieltag umgesetzt worden - und dieser fand am 19. und 20. September statt.

Weiter von Videobeweis überzeugt

"Ich bin dafür, dass der Videoassistent nur dann eingreift, wenn glasklar dem Schiedsrichter auf dem Platz ein Wahrnehmungsfehler unterlaufen ist und er seine Entscheidung mit Sicherheit anders getroffen hätte", erklärte nun Grindel und kündigte ein Gespräch mit Lutz Michael Fröhlich an, der beim DFB für das Schiedsrichterwesen zuständig ist.

Vom Videobeweis ist Grindel weiter überzeugt. Der Videoassistent könne dabei helfen, spielentscheidende Fehler zu reduzieren. Den Mann vor dem Bildschirm sieht der DFB-Präsident als "menschliches Sicherheitsnetz, das den Schiedsrichter auf Wahrnehmungsfehler aufmerksam macht".

Hintergrund mit Video Videobeweis im Fußball: Hilfe oder Ärgernis? Der Videobeweis ist umstritten. Was in anderen Sportarten längst Usus ist, muss sich im Fußball noch bewähren. Schiedsrichter Patrick Ittrich ist froh über das Hilfsmittel. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.11.2017 | 06:25 Uhr