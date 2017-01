Stand: 18.01.2017 11:51 Uhr

VfL-"Phantom" Henrique: Sehnsucht nach Santos

Es geht an diesem 6. April des vergangenen Jahres bereits auf Mitternacht zu, als Bruno Henrique noch immer die Fragen von Journalisten beantworten muss. Der Stürmer steht mit einem breiten Grinsen im Gesicht im Bauch des Stadions des VfL Wolfsburg und gibt auf Portugiesisch Auskunft. "Jetzt wisst ihr, wer Bruno Henrique ist", platzt es unter anderem aus dem Brasilianer heraus, der zuvor im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid völlig überraschend in der Startelf gestanden hatte. Mehr noch: Der vor dem Duell mit den "Königlichen" lediglich als "Joker" eingesetzte Stürmer hatte den Weltstars Christiano Ronaldo, Toni Kroos und Co. mit einer herausragenden Leistung inklusive der Vorlage zum 2:0-Endstand die Show gestohlen.

"Super-Bruno" für einen Tag

Am Tag darauf gehören dem 26-Jährigen erstmals in seiner Wolfsburger Zeit die Schlagzeilen. "Wolfsburgs unbekannte Waffe namens Bruno Henrique", titelt die "Süddeutsche Zeitung". Im Fachblatt "kicker" lautet die Überschrift: "Die Stunde des Bruno Henrique" und die "Bild" tauft den Angreifer "Super-Bruno". Es scheint, als sei ein neuer Stern am europäischen Fußball-Himmel aufgegangen. Doch der Mann, den der VfL Anfang 2016 für kolportierte vier Millionen Euro Ablöse aus der zweiten brasilianischen Liga vom Goiás Esporte Clube verpflichtet hatte, entpuppt sich als "Sternschnuppe". Bis heute hat Henrique nicht mehr ansatzweise an seine Galavorstellung gegen Real anknüpfen können. Er verschwand so schnell wieder in der Versenkung, wie er aus selbiger aufgetaucht war. Jetzt stehen die Zeichen beim einstigen "Super-Bruno" auf Abschied. Den 26-Jährigen zieht es zurück in seine Heimat zum FC Santos.

Einigung zwischen Vereinen stehen noch aus

"Das Problem hier war nicht, mich einzugewöhnen. Aber es ist mein Anspruch, zu spielen", erklärte Henrique in einem Interview mit "SporTV" und beklagte, beim VfL "zu wenige Chancen" erhalten zu haben. Santos habe schon lange Interesse an ihm, verriet der 26-Jährige: "Es ist mir eine Ehre, dieses Trikot tragen zu dürfen. Das Trikot von vielen bekannten Spielern wie Pelé und Neymar", sagte der Noch-Wolfsburger. Der Stürmer scheint mit seiner Zeit am Mittellandkanal bereits abgeschlossen zu haben, obwohl eine Einigung der beiden Vereine noch aussteht. Brasilianischen Medienberichten zufolge könnte der Transfer allerdings bis Ende dieser Woche über die Bühne gehen. Demnach feilschen der VfL und Santos lediglich noch um die Ablösemodalitäten. Möglicherweise werde Henrique zunächst nur ausgeliehen, heißt es. Von Wolfsburger Seite gibt es bis dato keine offizielle Stellungnahme zum sich anbahnenden Wechsel. Steine in den Weg legen dürften die Niedersachsen ihrem Bankdrücker aber wohl nicht.

Nur 14 Bundesliga-Partien in einem Jahr

Schließlich war Henrique in seinen nun knapp zwölf Monaten beim Meister von 2009 mehr ein Phantom denn eine zuverlässige Hilfe. Lediglich 14 Bundesliga-Einsätze (kein Tor) schlagen für den Mann zu Buche, der sich vor sechs Jahren in seiner Heimat noch als Schreibtischkraft in einer Anwaltskanzlei und Trommler in einer Samba-Band Geld zum Fußball dazuverdienen musste. Der Wechsel 2016 ins ferne Wolfsburg war für den aus Belo Horizonte stammenden Fußballer eine Riesenchance. "Es war schon immer mein großer Traum, in Deutschland zu spielen", gab er seinerzeit zu Protokoll und versprach: "Ich werde jetzt alles geben, um mich in der neuen Umgebung sportlich wie privat schnell zurechtzufinden."

Kommunikation nur eingeschränkt möglich

So ganz aber ist ihm dies nie gelungen. Verletzungen, wenig konstante Trainingsleistungen und mangelndes Vertrauen seiner Übungsleiter Dieter Hecking und Valérien Ismaël verhinderten einen Durchbruch bei den "Wölfen". Hinzu kam die Sprachbarriere. Als Henrique in Wolfsburg eintraf, sprach er weder Deutsch noch Englisch. Die Kommunikation mit dem Gros seiner Teamkameraden war so nicht möglich. Der Stürmer hätte Tore sprechen lassen müssen, um ein Standing innerhalb der Mannschaft zu bekommen. Oder zumindest hin und wieder einen Gala-Auftritt zeigen müssen. Eine Sternstunde gegen Real Madrid genügte letztlich nicht, um aus der "Phantomrolle" dauerhaft herauszuschlüpfen...

