Stand: 04.10.2017 11:17 Uhr

VfL Osnabrück trennt sich von Enochs

Nun hat es Joe Enochs doch erwischt. Allen Bekenntnissen der Clubführung zum Trotz ("Wir sind weit davon entfernt, den Cheftrainer zu entlassen") ist der 46-Jährige bei den Niedersachsen von seinen Aufgaben als Chefcoach freigestellt worden. Das teilten die Niedersachsen am Mittwochvormittag mit. Auch Co-Trainer Wolfgang Schütte wurde beurlaubt. Eine Erklärung will der Verein am Nachmittag auf einer Pressekonferenz mit Vizepräsident Uwe Brunn und Geschäftsführer Jürgen Wehlend geben.

Derby-Niederlagen und Absturz auf Rang 19

Videos Osnabrück geht in Münster unter Sportclub Drittligist VfL Osnabrück wollte im Derby bei Preußen Münster raus aus der Krise. Das misslang, der Druck wird größer. Die Zusammenfassung der Partie im Video. Video (04:11 min)

Die Lila-Weißen reagieren damit auf die sportliche Talfahrt des Drittligisten, der nach vier sieglosen Spielen in Serie auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht ist. Zudem verlor der VfL zwei prestigträchtige Derbys - 0:1 in Meppen und jüngst 1:4 in Münster. Vor allem die leblose Leistung in Münster dürfte die Entscheidung gegen Enochs beflügelt haben. Der gebürtige US-Amerikaner war seit August 2015 Chefcoach beim VfL. Zuvor trainierte er verschiedene Nachwuchsteams der Niedersachsen. Als aktiver Profi lief Enochs von 1996 bis 2008 in 376 Partien für Osnabrück auf und ist damit Rekordspieler des Clubs.

Mannschaft stand hinter dem Trainer

Nach dem 5:0-Erfolg am Dienstagabend im Landespokal bei der SVG Göttingen hatten sich die VfL-Profis noch für Enochs ausgesprochen: "Wir lieben unseren Trainer, heute haben wir alle Gas gegeben, auch für unseren Coach", sagte Jules Reimerink der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Marcos Alvarez ergänzte: "Am Ende müssen wir da gemeinsam durch. Mannschaft und Trainer stehen sich fachlich wie menschlich sehr nahe." Auch Enochs hatte sich optimistisch gegeben: "Man hat gesehen, dass die Mannschaft sich aus der Situation befreien will. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in der Liga wieder in die Spur kommen. Ich werde mich jetzt mit der Mannschaft auf das Spiel gegen Magdeburg vorbereiten." Die Chance hat er jetzt nicht mehr.

