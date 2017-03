Stand: 04.03.2017 15:57 Uhr

VfL Osnabrück mit vierter Niederlage in Folge von Christian Görtzen, NDR.de

Der VfL Osnabrück hat am Sonnabend seine Talfahrt in der Dritten Liga fortgesetzt. Beim SV Wehen Wiesbaden mussten sich die Niedersachsen mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Die Niederlage für die Norddeutschen, die mehr als 80 Minuten lang wegen einer Roten Karte für Anthony Syhre in Unterzahl spielen mussten, kam vor 2.192 Zuschauern auf extrem bittere Weise zustande. Erst in der 90. Minute kassierten die Gäste durch den Ex-Kieler Manuel Schäffler das Gegentor zum 1:2. Damit ist der VfL nun schon seit fünf Spielen ohne Sieg, die vergangenen vier Partien gingen allesamt verloren. In der Tabelle rutschten die Lila-Weißen mit ihren 36 Punkten auf Rang acht ab. "Es war eine verdiente Niederlage", räumte VfL-Trainer Joe Enochs ein. "Es ist keine leichte Situation mit vier Niederlagen. Wir müssen jetzt aufstehen." Am kommenden Freitag (19 Uhr, im Livestream bei NDR.de) kommt es im heimischen Stadion an der Bremer Brücke zum Nordduell gegen Holstein Kiel (2:1 gegen den SC Paderborn).

Rot für Syhre, Heider trifft

25.Spieltag, 04.03.2017 14:00 Uhr

SV Wehen W.

SV Wehen W. 1:1



VfL Osnabrück Tore: 0:1 Heider (23.) 1:1 Ruprecht (78., Foulelfmeter) 2:1 Schäffler (90.+1)

SV Wehen W.: Kolke - V. Kovac, Mockenhaupt, Ruprecht, Mintzel - Dams, Pezzoni (74. Schnellbacher) - Schwadorf (87. P. Müller), Blacha (90. Mrowca), Lorenz - Schäffler

VfL Osnabrück: Gersbeck - Falkenberg (65. El-Bouazzati), Appiah, Syhre, Dercho - Heider, K. Engel, B. Schulz, Hohnstedt - Rüzgar (12. Willers), Wriedt (75. Kristo)

Zuschauer: 2192



Weitere Daten zum Spiel

Die annähernd 400 VfL-Fans im Gästeblock waren voller Hoffnung auf eine Trendwende, doch nach nur 120 Sekunden mussten sie erst einmal kräftig durchatmen. Nur mit viel Glück gerieten die Niedersachsen nicht in Rückstand. VfL-Innenverteidiger Marcel Appiah hatte sich für eine Flanke in die gegnerische Hälfte zu viel Zeit gelassen, sodass Wehens Kapitän David Blacha den Ball blockte. Mit seinem anschließenden Flachschuss traf er nur den Pfosten. Die Lila-Weißen wirkten aufgrund der Resultate aus den vergangenen Wochen verunsichert. Und in der zehnten Minute kam es noch schlimmer: Gegen Jules Schwadorf wusste sich Syhre nur mit einer "Notbremse" zu helfen. Schiedsrichter Wolfgang Stark (Ergolding) zeigte dem VfL-Innenverteidiger zu Recht die Rote Karte. Enochs reagierte sofort: Er wechselte Tobias Willers für das Abwehrzentrum ein, Stürmer Kemal Rüzgar ging aus der Partie.

Osnabrück wurde erst nach einer guten Viertelstunde etwas mutiger - dies zahlte sich aber schnell aus: Nach einer Flanke von Alexander Dercho köpfte Sascha Mockenhaupt, bedrängt von Osnabrücks Angreifer Kwasi Okyere Wriedt, den Ball an den Pfosten. Marc Heider stand richtig und schoss durch die Beine von SVWW-Torhüter Markus Kolke zum 1:0 (22.) ein. Der VfL zog sich danach wieder zurück. Und so bestimmten die Gastgeber erneut eindeutig die Partie. Osnabrücks guter Torhüter Marius Gersbeck parierte zwei Freistöße von Marc Lorenz (31./44.) mit Bravour. Glück hatten die Niedersachsen, dass Schäffler aus kurzer Distanz in Rücklage den Ball über das Tor jagte (45+1).

Schäffler raubt VfL spät den Punkt

Die zweite Halbzeit begann furios: VfL-Kapitän Bastian Schulz scheiterte mit einem Kopfball an Kolke (47.), eine Minute später schoss Wehens Alf Mintzel den Ball an die Latte. Die Gastgeber besaßen Chancen genug zum Ausgleich. In der 56. Minute vergab erneut Schäffler eine sehr gute, nachdem er sich gegen Willers durchgesetzt hatte. Und wenn nicht das Glück half, dann war Gersbeck zur Stelle - etwa bei einem Kopfball von Kevin Pezzoni (62.). In der 77. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich für die Gastgeber: Steven Ruprecht verwandelte einen Foulelfmeter, den Schulz an Blacha verschuldet hatte. In der Schlussphase waren die Hessen dem Siegtreffer näher. Luca Schnellbacher zwang Gersbeck zu einer weiteren Glanzparade. In der 90. Minute wurde dann aber Schäffler mit einem Kopfball für Wehen Wiesbaden zum Matchwinner.

