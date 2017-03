Stand: 28.03.2017 11:53 Uhr

VfL-Frauen hoffen auf ein Wunder von Lyon

Die Aussichten der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg auf den erneuten Einzug ins Champions-League-Halbfinale sind fraglos nicht sonderlich gut. Der Vizemeister muss gegen die derzeit wohl beste Vereinsmannschaft der Welt - Olympique Lyon - einen 0:2-Rückstand aufholen. Und dass auch noch auswärts. Trotz dieser hohen Bürde überwiegt bei den Niedersächsinnen vor dem Rückspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr) beim Titelverteidiger der Optimismus, doch noch in die Vorschlussrunde einziehen zu können. "Wir haben es in der Champions League der Männer gesehen, dass man im zweiten Spiel alles ausgleichen kann. Und das ist jetzt unser Ziel", sagte Nationalkeeperin Almuth Schult dem NDR Hörfunk. Die 26-Jährige nimmt sich wie ihre Mannschaftskameradin Nilla Fischer die Männer des FC Barcelona zum Vorbild. "Sie haben es uns vorgemacht, dass immer etwas möglich ist", sagte die Kapitänin. Die Katalanen hatten im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain mit einem 6:1-Heimsieg noch eine 0:4-Pleite wettgemacht.

Wolfsburg will "mutig nach vorne spielen"

Dass Lyons Weltauswahl gerade in der Defensive durchaus verwundbar ist, zeigte sich am vergangenen Donnerstag im Hinspiel. Der VfL besaß gegen den französischen Serienmeister einige gute Gelegenheiten. Ein wenig Pech und Nervenflattern im Abschluss verhinderten einen Wolfsburger Treffer. Ein Patzer von Schult vor dem 0:1 sowie kollektive Passivität vor dem zweiten Gegentreffer sorgten schließlich für die Pleite. So hat der DFB-Pokalsieger nun keine andere Wahl mehr, als sein Heil bedingungslos in der Offensive zu suchen. "Wir müssen uns einen Plan ausdenken, dass wir auf jeden Fall mutig nach vorne spielen und darauf hoffen, in Führung zu gehen. Dann ist alles möglich", sagte der Trainer und Sportliche Leiter Ralf Kellermann dem NDR. Aber auch dem 48-Jährigen ist mit Blick auf den abgeklärten Kontrahenten bewusst: "Es wird extrem schwer."

Mittag: "Franzosen fürchten unsere Mentalität"

Möglichweise wird Kellermann seine Mannschaft im Vergleich zum Hinspiel auf einigen Positionen verändern. So empfahl sich die Australierin Emily van Egmond in der Bundesliga-Partie am Sonntag beim MSV Duisburg (3:0) mit einer starken Leistung für weitere Startelf-Einsätze. Auch Noelle Maritz und Vanessa Bernauer könnten ein Thema für die Anfangsformation sein. Olympiasiegerin Anja Mittag, die im Sommer von Paris Saint-Germain zum VfL wechselte und Lyon aus ihrer Frankreich-Zeit bestens kennt, brennt ebenfalls auf einen Einsatz von Beginn an. Doch die Angreiferin wusste auch in Duisburg nicht zu überzeugen, sodass sie vermutlich von ihrem Trainer auf die Bank zurückbeordert wird. Möglicherweise aber kann Mittag ja als "Joker" eine ganz entscheidende Rolle spielen. Die 31-Jährige ist sich jedenfalls sicher, dass Wolfsburg ein Wunder von Lyon schaffen kann: "Die Franzosen fürchten unsere Mentalität. Wir sind immer in der Lage, uns zurückzukämpfen."

