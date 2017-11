Hochzeit mit Ilka 1959

Am 18. Februar 1959 heiraten Uwe Seeler und Ilka Buck in Eppendorf. Ilka ist als Handballerin beim HSV aktiv. Auf einem Silvesterball 1953 lernen sich Uwe und Ilka kennen und werden wenig später ein Paar. Seit mehr als 50 Jahren leben die Seelers in ihrem Haus in Norderstedt. Drei inzwischen erwachsene Töchter hat das Ehepaar hier großgezogen.