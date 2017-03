Stand: 10.03.2017 20:23 Uhr

Union Berlin bremst den FC St. Pauli aus von Uli Petersen, NDR.de

Nach zuvor fünf Partien ohne Niederlage (vier Siege, ein Unentschieden) sind die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli am Freitagabend zum ersten Mal seit sechs Wochen wieder einmal punktlos geblieben: Die Kiezkicker unterlagen im eigenen Stadion gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Union Berlin nur knapp mit 1:2 (0:1). Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen agierte gegen den Top-Club aus der Hauptstadt nach der jüngsten Erfolgsserie zwar bis zum Schlusspfiff mutig und selbstbewusst, ihr fehlte aber im gegnerischen Strafraum lange die nötige Durchschlagskraft. Der Anschlusstreffer knapp zehn Minuten vor dem Ende durch Aziz Bouhaddouz blieb am Ende wertlos. Da im parallel ausgetragenen Kellerduell Aue gegen Karlsruhe mit 1:0 siegte, bleiben die Hamburger als Tabellen-15. vorerst zwei Punkte vor der Abstiegszone.

Buballa verliert die Orientierung

24.Spieltag, 10.03.2017 18:30 Uhr

FC St. Pauli

FC St. Pauli 1:2



Union Berlin Tore: 0:1 Polter (19.) 0:2 Kreilach (48.) 1:2 Bouhaddouz (83.)

FC St. Pauli: Heerwagen - Dudziak, L. Sobiech, Hornschuh, Buballa - Nehrig, Buchtmann - C. Sahin (70. Thy), Daehli (70. Miyaichi), Sobota - Bouhaddouz

Union Berlin: Mesenhöler - Trimmel, Leistner, Pogatetz, Parensen - Fürstner - Kroos (90. Zejnullahu), Kreilach - Skrzybski (90. B. Kessel), Polter, Hedlund (73. Redondo)

Zuschauer: 29546



Weitere Daten zum Spiel

Freitagabend, Flutlicht, Vollgas. Beide Mannschaften gingen von Beginn an mit hohem Tempo zur Sache und spielten nur in einer Richtung: nach vorne. Vorteile verbuchten zunächst die Gastgeber, die durch Cenk Sahin zu zwei guten Schusschancen kamen (7./17.). Die Berliner, für die Michael Parensen (12.) und Felix Kroos (15.) aus der Distanz vorbei gezielt hatten, gingen schließlich äußerst kurios in Führung: Nach einer Flanke von Kroos prallte der Ball im Fünfmeterraum vom Rücken des orientierungslosen St. Paulianers Daniel Buballa aufs Knie von Union-Stürmer Sebastian Polter - und von dort ungewollt links unten ins Eck (19.). Die Kiezkicker versuchten ihrem offensiven Spielstil auch nach diesem Slapstick-Treffer treu zu bleiben, kamen aber über die Flügel nicht mehr gefährlich hinter die Berliner Defensivreihe. Chancen zum Ausgleich bis zur Pause: Fehlanzeige. Ganz anders die Gäste: Simon Hedlund (30., 41.) und Polter (34.) fanden bei ihren Versuchen, auf 2:0 zu erhöhen, jeweils in St.-Pauli-Keeper Philipp Heerwagen ihren Meister. Nach einer weiteren Chance von Union-Angreifer Steven Skrzybski (45.) ging's in die Pause.

Dudziak vorne und hinten ohne Glück

Die ersten 130 Sekunden nach Wiederbeginn hatten es dann in sich: Zunächst bot sich St. Paulis Außenverteidiger Jeremy Dudziak im gegnerischen Strafraum die große Ausgleichschance. Union-Keeper Daniel Mesenhöler wehrte den Linksschuss aber ab (46.). Die Gäste zeigten sich dagegen vor dem Tor der Hamburger erneut eiskalt: Damir Kreilach köpfte den Ball nach einer Hereingabe von rechts aus einem Meter Entfernung - ausgerechnet über Dudziak hinweg - zum 0:2 ins Netz (48.). Es spricht für die Lienen-Elf, dass sie sich nach diesem zweiten Gegentreffer nicht hängen ließ und wenn auch nicht spielerisch, so doch kämpferisch zu überzeugen wusste. Der Lohn für die Mühen war der Anschlusstreffer per Kopf durch Bouhaddouz in der 83. Minute. Die St.-Pauli-Fans unter den knapp 30.000 Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion schöpften noch einmal Hoffnung, aber der Ausgleich wollte auch in der fast vier Minuten langen Nachspielzeit nicht mehr gelingen. Die nächste Chance auf Punkte gegen den Abstieg gibt es am Sonnabend in einer Woche im Heimspiel gegen Hannover 96. Dann muss allerdings Kapitän Lasse Sobiech eine Gelbsperre absitzen.

